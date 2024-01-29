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主流電視台看年節展：蒙市走出傷痕繼續前行

編譯陳盈霖／綜合報導
KCAL電視台28日趕早在年節展入口處現場報導，告訴觀眾第2天還有很多慶祝活動。（取材自KCAL電視台畫面）
KCAL電視台28日趕早在年節展入口處現場報導，告訴觀眾第2天還有很多慶祝活動。（取材自KCAL電視台畫面）

加州兩家電視台KCAL與KTLA接連兩天在蒙特利公園舉辦的2024年新春年節展。在紀念蒙市槍擊案一周年之際，接受媒體採訪的年節展遊客均表示人們應該聚合在一起，且社區需要治癒。兩報家媒體均以年節展歡慶、熱鬧畫面為主軸，說明社區人們努力走出傷痕。

報導中指出，主辦單位不確定今年慶祝活動出席人數或會場氣氛如何，因這是大規模槍案發生以來第一個節日，然許多與會者認為，彼此聚在一起紀念，相互打氣療癒相當重要。一名年節展遊客說，「這確實是可能是社區發生過最痛苦的事情，我們需時間治癒，大家走在一起。」

電視台報導中詳細說明，兩天活動於27日上午10時至晚間9時舉行，28日上午10時至傍晚7時，在嘉惠爾（Garfield）和阿罕布拉（Alhambra）路中間的東嘉偉路（East Gavey Avenue）結束。該活動也封閉鄰近包括林肯路（Lincoln Ave）、Russell Ave.、Nicholson Ave.、Everett Ave.和Edgley Drive.等。

慶祝活動在蒙市市中心舉行，整條街上有各式美食小吃、娛樂活動、家庭活動，舞龍舞獅迎接龍年。參加慶祝活動的西托（Alexandra Seto）說，「我們需和睦相處。大家也藉此活動反思一年前的悲劇。」

報導指出，自2008年以來，蒙市每年均舉辦農曆新年慶祝活動，慶祝亞裔社區文化與傳統，也替當地經濟帶來巨大利益。今年社區的重點是從去年這場悲劇中恢復過來，繼續前行。

報導還特別指出，蒙市位於洛杉磯市中心以東約7哩，65%以上人口多為亞裔，農曆新年是該社區重要節日。

亞裔 加州 阿罕布拉

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