世報年節展首日 萬人同歡找年味
為期兩日的「2024世界日報蒙市迎春年節展」於27日拉開序幕。隨著龍年新年即將到來，上萬人於當天匯聚蒙特利公園市，來這裡尋找年味。年輕人、小孩、老年人都能在這裡找到不一樣的樂趣，他們在購物、品嚐美食、觀賞節目中度過了難忘的一天。
影音：記者金維多
當天的年節展上，吸引了很多民眾前來置辦年貨。今年的世界日報年節展規模空前，有200多個商業攤位，40多個美食攤位。當天上午10時不到，這裡就迎來了第一批趕早民眾。這裡的攤位五花八門，從吃的到化妝品再到服飾，應有盡有，不少攤位價格親民，值得一逛。例如不到一元一個的髮夾，十元一大把的富貴竹等，吸引很多民眾前來置辦年貨。除了賣東西的攤位，還有非營利組織、政府機構、大企業攤位，設置抽獎小遊戲，送出好禮。
年節展的另一亮點是有多個遊樂設施的嘉年華。這裡有海盜船、小過山車、旋轉飛車等遊樂設施，吸引了很多小朋友。在主舞台，有兩天不間斷的精彩表演，設有凳子，供民眾休息觀賞。龍年來臨之際，特別設有舞龍舞獅等傳統表演，年味十足。
今年的年節展由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦，特別有意義。因適逢蒙市槍擊案一周年，今年年節展的舉辦，意義重大。在當天的開幕式上，有眾多民選官員出席，表達對年節展的支持，同時讚揚社區從槍案的陰影中頑強地走出來。
世界日報社長于趾琴表示，龍年代表尊嚴、興旺，隨著我們即將進入龍年，祝大家新年快樂，身體健康，希望年節展可以讓大家開啟一個快樂的龍年。
國會議員趙美心（Judy Chu）表示，來到蒙市，看到這麼多人準備迎接龍年，讓人很高興。這意義重大，因為在蒙市槍擊案一周年之際，這顯示了社區的堅強。同時也要紀念在槍擊案中的遇難者，以及幫助大家走出陰影的組織和市府。
出席當天開幕式的民選官員包括：蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong），市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、羅霈霆（Henry Lo）、吳紹榮（Vinh T. Ngo），蒙市書記官Maychelle Yee，蒙市財務長Amy Lee。蒙市城中區商業發展委員會代表Elizabeth Yang。其他官員還包括：加州眾議員方樹強（Mike Fong），洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，聖蓋博市市議員丁言愉（Tony Ding），Denise Menchaca，陳履正（Eric Chan）等。
趙美心、方樹強以及蘇麗絲向本屆年節展主辦方世界日報以及蒙市市府頒發了賀狀。
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