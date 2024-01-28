世報年節展首日 萬人同歡找年味

年節展第一天，人潮湧入市集感受年味。（記者王若然／攝影）

為期兩日的「2024世界日報 蒙市迎春年節展」於27日拉開序幕。隨著龍年新年即將到來，上萬人於當天匯聚蒙特利公園市 ，來這裡尋找年味。年輕人、小孩、老年人都能在這裡找到不一樣的樂趣，他們在購物、品嚐美食、觀賞節目中度過了難忘的一天。

影音：記者金維多

當天的年節展上，吸引了很多民眾前來置辦年貨。今年的世界日報年節展規模空前，有200多個商業攤位，40多個美食攤位。當天上午10時不到，這裡就迎來了第一批趕早民眾。這裡的攤位五花八門，從吃的到化妝品再到服飾，應有盡有，不少攤位價格親民，值得一逛。例如不到一元一個的髮夾，十元一大把的富貴竹等，吸引很多民眾前來置辦年貨。除了賣東西的攤位，還有非營利組織、政府機構、大企業攤位，設置抽獎小遊戲，送出好禮。

年節展的另一亮點是有多個遊樂設施的嘉年華。這裡有海盜船、小過山車、旋轉飛車等遊樂設施，吸引了很多小朋友。在主舞台，有兩天不間斷的精彩表演，設有凳子，供民眾休息觀賞。龍年來臨之際，特別設有舞龍舞獅等傳統表演，年味十足。

今年的年節展由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦，特別有意義。因適逢蒙市槍擊 案一周年，今年年節展的舉辦，意義重大。在當天的開幕式上，有眾多民選官員出席，表達對年節展的支持，同時讚揚社區從槍案的陰影中頑強地走出來。

世界日報社長于趾琴表示，龍年代表尊嚴、興旺，隨著我們即將進入龍年，祝大家新年快樂，身體健康，希望年節展可以讓大家開啟一個快樂的龍年。

國會議員趙美心（Judy Chu）表示，來到蒙市，看到這麼多人準備迎接龍年，讓人很高興。這意義重大，因為在蒙市槍擊案一周年之際，這顯示了社區的堅強。同時也要紀念在槍擊案中的遇難者，以及幫助大家走出陰影的組織和市府。

出席當天開幕式的民選官員包括：蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong），市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、羅霈霆（Henry Lo）、吳紹榮（Vinh T. Ngo），蒙市書記官Maychelle Yee，蒙市財務長Amy Lee。蒙市城中區商業發展委員會代表Elizabeth Yang。其他官員還包括：加州眾議員方樹強（Mike Fong），洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，聖蓋博市市議員丁言愉（Tony Ding），Denise Menchaca，陳履正（Eric Chan）等。