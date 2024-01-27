收受中韓開發商巨款並逃稅 前洛市議員惠薩判13年

洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）早年向社區宣導節約能源。（本報檔案照）

前洛杉磯 市議員何塞·路易斯·惠薩(José Luis Huizar) 26日被判處13年的聯邦監獄 監禁，罪名是利用其在市政府的權力地位為自己和同夥謀取利益以及逃稅。

55 歲的惠薩被聯邦地區法官約翰·沃爾特(John F. Walter) 判刑，並命令他向洛杉磯市支付44萬3905 美元的賠償金，向國稅局(IRS) 支付3萬8792美元的賠償金。 法官並命令惠薩在 4 月 30 日之前向聯邦當局自首報到。

在今天的量刊刑聽證會上，沃爾特法官表示，公共腐敗「真正有可能破壞我們民主的脆弱結構」，並導致公眾「脫離民主進程及放棄參與政府的所有希望」。

被告收賄包括現金、賭場賭博籌碼、賣淫服務、政治獻金、私人飛機和商業航空公司的航班、豪華酒店和賭場的住宿、昂貴的餐食、音樂會和體育賽事的門票以及其他有價值的東西。為了換取這些好處，惠薩利用其公職職位採取官方行動，對付款的房地產 開發商的專案給予優惠待遇。