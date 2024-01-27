加州主要城市去年房租下跌 洛城仍上漲

洛杉磯地區房租中位價年增4.06%。（畫面取自KTLA電視台）

租屋平台Rent.com的最新統計發現，2023年12月，加州 房租中位價為2941元，較2022年12月減少0.47%。從年比角度來看，加州大都會區主要城市的房租皆同步下跌，唯獨洛杉磯地區的中位價來到3515元，年增4.06%。

沙加緬度的跌幅最大，中位價為2537元，年減6.65%。跌幅第二的是河濱都會區，中位價來到2575元、跌幅3.74%。舊金山年減1.06%，聖地牙哥少了0.24%。

Rent.com 指出，全美及加州部分房租增長力道受制於需求不振與季節因素，另一個因素則是新建案越來越多，近年來的供給量與空屋數越來越多。

日前Apartment List高級研究員Rob Warnock曾在一場線上研討會表示，在疫情 初期，許多人將房屋從待售市場撤下，而其他一些人則認為這是購房好時機，因此可以看到供應量下降，需求量上升，價格立即飆升，這種情況直到2022年才開始放緩。

但Rob Warnock指出，目前，房屋價格仍比疫情爆發前高出45%，且購房者還要面臨較高的抵押貸款利率。與之情況相反的則是租房市場，在疫情開始時，由於購房需求變大，租房需求隨即變小，而2021年隨著空置公寓變得稀缺，租金快速上漲，於2022年達到頂峰，目前租房價 格略有下降。 展望2024年，Rob認為，由於住房需求強勁，許多專家預估房價還將繼續上漲，相較之下租房市場更加樂觀，接下來12至24個月中將有許多公寓建造，會給租房市場帶來下行的壓力。

美國其他州的漲跌幅比加州還要誇張，密西西比、新罕布夏、密西根、明尼蘇達、北達科他、堪薩斯等州的年增幅都在兩位數以上。佛羅里達、愛達荷、奧勒岡等州則是大幅下跌。

全美房租的中位價為每月1964元，年減不到1%。