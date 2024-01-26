收神祕包裹 橙縣再現刷單騙局

橙縣居民連續收到幾個神祕包裹，共有4條項鍊。（Reddit網站）

南加 不少居民日前收到一些神祕包裹，有人接連收到4條項鍊，有人收到無線耳機，而這些商品並非自己下單訂購。案件可能涉及「刷單騙局」，與幾年前人們收到大量「中國神祕種子」案件極為相似。

Reddit網站日前一篇名為「神祕項鍊正在發貨」的熱門貼文，引起廣泛關注。南加橙縣 居民在貼文中敘述，最近家中連續收到幾個神祕包裹，共4條項鍊，第一條項鍊在兩周前收到，這幾天又接連收到另外3條項鍊。

居民指出，自己從未下單購買這些項鍊，包裹裡也沒有發票收據，這些項鍊看起來都是廉價商品。從USPS快遞系統來追蹤，這些包裹都是從洛杉磯縣惠提爾（Whittier）寄出。這名連續收到4條神祕項鍊的居民認為，顯然有人故意寄出這些商品，幸運的是自己的銀行帳戶沒有被盜用扣款。

同一時段，橙縣其他居民表示，他們也收到並非自己訂購的神祕包裹。一位居民指出，收到兩個廉價的AirPods藍牙無線耳機仿製品，價格約7元。因為顯示包裹來自亞馬遜 平台，居民馬上致電聯絡亞馬遜客服，得到的回覆是可以保留這些商品，無需退還。

對此，KTLA5的報導認為，這是最近該地區流行的快遞詐騙新花樣。而一些評論者指出，幾年前流行的「刷單騙局」如今再現。