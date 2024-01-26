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當心詐騙 奇怪帳單或郵件千萬別回

記者邵敏／洛杉磯縣報導
詐騙郵件醒目提示，如對消費有何異議，可致電取消。（受訪者提供）
詐騙郵件醒目提示，如對消費有何異議，可致電取消。（受訪者提供）

洛杉磯縣多名華人反映，最近接連收到奇怪帳單郵件，顯示華人在Paypal第三方支付平台消費，並指出如有疑問可致電查詢。並無此消費的華女撥打郵件中提供的電話詢問，險些上當受騙。

華人李女士表示，她有Paypal帳號，但很少使用，每月都會收到銀行帳單，顯示沒有消費紀錄。但最近突然收到一封蹊蹺郵件，顯示李女士透過Paypal帳號購買一件價值400多元的商品，並提供一張收據。郵件同時提示，如果客戶對這筆消費有任何疑問，可致電取消。

確定根本沒有這筆消費後，李女士趕緊撥打郵件上提供的電話號碼，她回憶當時接電話的是一位女士，「我指出這筆消費是錯的，對方馬上就回答說不要擔心，她會幫我取消帳單。」

李女士回憶兩人通話時間長達20多分鐘，對方表示，要查看為什麼會產生這筆可疑消費，並建議李女士去銀行查看信用卡是否被盜刷，「電話中，我感覺對方非常熱心，一直要幫我繼續查看有沒有其他地方被騙。」但李女士越聽越覺得可疑，「對方不停說話，聊了大概20多分鐘，我只是取消一筆不是我的消費，她東扯西扯說很多內容，後來我實在忍受不了，就把電話掛斷。」在掛斷電話後，李女士意識到這很有可能是一個詐騙圈套，企圖誘導她一步步上當受騙。

收到類似詐騙郵件的華人不在少數，張小姐去年12月接連收到顯示Paypal的消費帳單，指出她有多筆比特幣購買紀錄。如出一轍的是，郵件內容顯示，如果客戶對帳單有任何疑問，可以撥打電話取消付款。但張女士根本沒有Paypal帳號，何來的消費，因此她十分確定對方就是詐騙，根本沒有理會這些郵件。

郵件多處提供取消支付的電話號碼。（受訪者提供）
郵件多處提供取消支付的電話號碼。（受訪者提供）

華人 華女 信用卡

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