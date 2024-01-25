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告華商盜選務人員個資存中國伺服器 洛縣付500萬和解

記者王若然╱綜合報導
「宇聯網絡」華裔創辦人兼執行長于建偉(Eugene Yu)。（本報檔案照）
「宇聯網絡」華裔創辦人兼執行長于建偉(Eugene Yu)。（本報檔案照）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）提告華資公司「宇聯網絡」(Konnech Inc）盜取洛縣選務人員個資案，23日雙方和解。洛縣將向該公司執行長于建偉(Eugene Yu)支付賠償金500萬元。于建偉曾因洛縣檢察長指控與中共勾結被捕。

根據KNBC-TV電台報導，洛縣縣政委員在沒有舉辦公聽會的情況下，一致通過支付500萬元賠償金給于建偉的決議。洛縣政府律師曾寫信給縣政委員，敦促通過這項決議。

宇聯網路是一家在密西根州East Lansing的選舉技術公司。2020年，該公司與洛杉磯縣簽訂長達五年、價值290萬元的合同。宇聯網路負責研發軟件，用來記錄洛縣選務人員的日程、培訓和聯絡。

2022年10月，于建偉在密西根被捕，其公司的電腦硬盤被沒收。洛縣檢察官辦公室聲稱，宇聯網路違背合約，將數據存儲在中國伺服器上。此外，當時于建偉和宇聯網路還被起訴挪用、盜竊公款。然而這些指控，在37天後就被撤銷。

根據于建偉方的訴狀，洛縣檢察官以陰謀論為據，稱在中國出生的于建偉與中共勾結，提供給中國政府數據來影響美國大選。

而這些對宇聯的指控，其實都是由德州的「真實投票」(True the Vote）組織提出，這個組織專門主張並推廣陰謀論，且否認2020年美國總統大選的合法性。就在賈斯康宣布逮捕于建偉後，包括川普與其他右翼否認選舉結果者，都對賈斯康行動點讚。

洛縣檢察官辦公室最初否認與「真實投票」有任何關連，但後來承認起訴宇聯與于建偉，都是「真實投票」創辦人菲利普斯(Gregg Phillipa)提供的線索，儘管該組織提出的與選舉有關的控訴，經過多個州檢察官與聯邦調查局的審查，都未提出任何指控，但洛縣檢察官卻仍決定繼續調查該案。在于建偉被捕一個月後，洛縣檢察官又稱對于建偉的指控，只保留竊取選務人員個資，而非操控大選。

代表洛縣的律師在寫給縣政委員的信中提到，原告于建偉認為對其拘捕和沒收公司財物，是毫無事實根據的，觸犯原告的人權，給宇聯網路造成商業損失，給于建偉帶來了名譽損毀。

根據于建偉的律師Dean Z. Pamphilis，洛縣的這些不實指控，讓于建偉損失畢生積蓄以及公司一半客戶。Pamphilis說，「很高興看到于建偉沉冤得雪，于建偉期待帶領公司逐漸從損失中恢復」。

此外，在洛縣起訴于建偉後，仍繼續使用宇聯網路的軟件，洛縣還是該公司最大的客戶。

洛縣 投票 洛杉磯

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