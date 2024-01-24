世報蒙市年節展 周末歡喜迎春 亮點、大獎多

「2024世界日報蒙市迎春年節展」記者會，全體嘉賓合影。（記者朱敏梓／攝影）

由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市 府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將於1月27日、28日熱鬧迎新年。主辦單位23日聯合舉辦記者會，期盼這一華人社區盛大的中國新年慶典能為大家帶來熱鬧和歡樂。

蒙市府和世界日報年節展記者會現場。（記者朱敏梓／攝影）

蒙市市長Jose Sanchez、副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員饒影凡 (Yvonne Yiu)、吳紹榮（Vinh T. Ngo），書記官Maychelle Yee、蒙市城中區商業發展委員會代表Elizabeth Yang、洛杉磯世界日報社長于趾琴，以及贊助商中心健保 （Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡、中國信託銀行（CTBC Bank）高級副總裁廖如清等代表出席了記者會。

世界日報洛杉磯社社長于趾琴。（記者朱敏梓／攝影）

于趾琴社長表示，年節展已經發展成為南加地區乃至全美春節前夕最大的廟會街展活動。今年的年節展現場設有200個展位，中央舞台區有多達54個表演節目，還為前來的民眾準備了豐厚的大禮，總計有30多個大禮放送，包括機票、去往夏威夷／墨西哥的郵輪郵票、12組迪士尼門票等。其中迪士尼門票一組4張，非常適合全家出行、親子同遊。本次抽獎總共分有9個抽獎登記，將採用電子抽獎的形式，現場掃描參加。

于社長介紹，今年年節展的亮點在於三大親子互動區，備受小朋友們歡迎的迪士尼將首次設置展位，打造適合親子互動的系列活動；First Five學前教育的互動區能夠讓現場參與的小朋友們體驗多元互動；丁胖子廣場上的遊樂嘉年華適合全家一起共享樂趣。

蒙市市長Jose Sanchez。（記者朱敏梓／攝影）

蒙市市長Jose Sanchez說：「今年迎來了龍年，在去年一年中，我們的社區和城市正如一條龍，展現了堅韌、力量和勇氣。 我們希望大家加入我們週末的慶典，不僅是為了慶祝農曆新年，也是為了和社區一起分享。」

本次年節展的金牌贊助商之一、中心健保負責人Gary蔡表示，中心健保從2004年開始為社區服務，20年來，中心健保為華人社區提供專業的醫療健保服務，此外還提供廣東話、越語、韓語等多種語言的直接服務，讓英文非母語的會員能夠直接用家鄉語言溝通，提供便捷。本次中心健保也將在年節展現場擺攤設點，為民眾新年健保答疑解惑。中國信託銀行高級副總裁廖如清說，中國信託銀行深耕華人社區已久，很高興成為本次年節展贊助商，希望未來能夠服務更多社區民眾。