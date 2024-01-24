破174年紀錄 聖地牙哥暴雨釀災 道路房屋淹沒

聖地牙哥市降雨破紀錄，汽車被湍急的洪水沖走。（取材自NBC 7）

聖地牙哥 市（San Diego）1月22日（周一）經歷了174年來單日降雨量最多的一天，造成了大範圍的洪水 ，官員們宣布這暴露了該市基礎設施的「脆弱狀態（fragile state）」。

影音來源：社群平台X，洛杉磯採訪中心後製

1月23日（周二），雖然降雨量有所緩和，但大量當地居民在返家時發現自己的房屋被洪水浸透，汽車被湍急的洪水沖走後堆放在一起，公共交通因道路破碎而受到阻礙。數呎深的水淹沒了山景城（Mountain View）、Shelltown和Southcrest社區以及包括15號州際公路在內的多條高速公路。

據國家氣象局（The National Weather Service）稱，聖地牙哥市的周一的降雨量達到2.73吋，打破了1979年1月31日創下的1月份最潮濕的1天。同時也是該市174年有紀錄以來單日降雨量最多的1次。此前最大的降雨量是1854年12月單日創下的3.34呎。同時在短短3個小時內，附近的National City降雨量高達3吋，聖地牙哥國際機場（San Diego International Airport）降雨量為2吋。通常在冬季，該地區每月平均降雨量約2吋。

聖地牙哥市長洛利亞（Todd Gloria）宣布進入緊急狀態 ，該市建立了緊急避難所來安置流離失所的居民，柯洛那多市（Coronado）和聖地牙哥縣也是如此。

該市在周二的新聞稿中表示，「周一創紀錄的降雨量揭示了該市雨水基礎設施的脆弱狀況，未來需要進行大量投資，以防止目前的情況成為聖地牙哥的新常態。在風暴發生之前，該市有數百名員工在現場清理雨水渠並進行其他準備工作，以幫助降低全市的洪水風險。」

聖地牙哥市政府表示，該市15個雨水泵站中的許多在降雨期間已達到最大容量，洪水導致兩個泵站停電，其中一個位於Sports Arena和Midway地區。預計兩者都將在周二結束時恢復供電。