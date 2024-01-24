兩國關係不佳需求不足 聯航大砍飛中航班

美國聯合航空取消3月飛往中國161個航班班次。（記者趙健／攝影）

因需求不足影響，美國聯合航空（United Airlines ）再次取消了飛往中國的航班數量。數據顯示，該航空公司已從3月份的定期航班列表中取消了161航班班次，航點包括從紐約、舊金山 、洛杉磯、芝加哥和華盛頓特區，飛往北京、上海和成都的航班班次。

根據航空分析公司Cirium的數據，聯合航空共更改了7條航線服務，每條航線都從其時間表中刪除了23個航班班次。只有從舊金山國際機場（SFO) 至成都雙流國際機場（CTU）的往返航班班次（該機場僅有一定期航班），以及舊金山國際機場（SFO）至北京首都國際機場（PEK）的每日航班班次未受影響。

其中，從紐瓦克自由國際機場（EWR）出發，飛往北京首都國際機場（PEK）和上海浦東國際機場（PVG）的23趟航班被取消。另外，兩個從芝加哥歐海爾國際機場（ORD）飛往北京和上海的航班班次也大幅削減，每條航線均取消了23趟航班班次。

其餘航線來自美國其他3條航線：從舊金山國際機場（SFO）飛往上海浦東國際機場（PVG）從洛杉磯國際機場 （LAX）飛往上海浦東國際機場（PVG）、從杜勒斯國際機場（IAD）飛往北京首都國際機場（PEK的航班，每條航線分別取消了23趟航班班次。

據Simple Flying報導，去年10月，美國和中國同意增加兩國之間每周的航班數量。美國交通部（USDOT）和中國方面將新的飛行點分別分配給美國三大航空公司——美國航空、達美航空和聯合航空，和六家中國航空公司——中國國際航空、北京首都航空、東方航空、中國南方航空和海南航空。消息發出後，多家航空公司公布了重新開通飛往該國航線的計畫，聯合航空就是其中之一。

然而，去年聯合航空在新增航班規畫後，已多次延後了飛往中國定期航線的重啟計畫。數據顯示，聯合航空去年10月最初規畫有122個往返中國的航班，但這一數字隨後大幅削減至62個。

專家分析，疫情 給全球航空業帶來巨大衝擊，導致機隊停飛和大規模裁員；儘管航空業的大部分業務已在復甦方面取得了重大進展，但中美市場仍處於疫情的陰影之中，包括兩國關係以及需求不如預期等影響，導致班次不斷被取消。