吳建民展望2024:「硬著陸」風險仍在

吳建民認為，美國經濟「硬著陸」的風險仍將存在，大規模降息或不會在2024年發生。（華美銀行提供）

全球剛進入2024年，原本市場在去年初預期的經濟衰退至今未出現，目前又達成了「軟著陸」的共識。 從各項數據來看，美國經濟依然頗具韌性，失業率降至低點，薪資上漲，股市強勁。在市場呼聲由「硬」轉「軟」後，聯准會降息 的預期也持續發酵。但，華美銀行董事長吳建民仍示警，美國經濟「硬著陸」的風險仍將存在，大規模降息或不會在2024年發生。

問：2024年美國經濟的整體成長趨勢預測是什麼？

答：多數經濟學家預計2024年將實現「軟著陸」。 儘管我希望這種情況能在今年實現，但不排除「硬著陸」的風險仍然存在。隨著疫情後的政府援助金消耗殆盡，以及消費者的債務餘額再次達到較高的水平，高資本成本和高勞動成本對經濟基本面造成的雙重打擊，完全有可能最終拖累經濟。

問：2024年美國財政和貨幣政策可能會出現哪些調整？

答：隨著通膨的降溫，預計今年下半年聯準會 將下調聯邦基金利率 ；然而，人們對年内實施大規模降息的可能性仍然存疑。

僅僅幾個月前，聯準會提到當時的政策可能不夠緊縮，以及可能需要更多加息來達到2%的通膨目標。然而，在短短幾周內，市場的訊息傳遞轉向了可能在2024年降息。點陣圖反映出聯準會成員預計未來一年內利率可能會下調三次；隨後，市場立刻定價了六次降息，並預測這些降息將從3月開始。

可是聯準會有必要急於行動嗎？通膨正在下降，經濟看起來也很強勁。我認為，央行將權衡高利率對就業和經濟成長損害的風險(實際上我們還沒有看到這種情況發生)與過於激進的降息可能導致通膨捲土重來的風險之間的平衡。 除非他們認為經濟衰退的風險（第一個風險）是一個嚴峻的問題，否則他們應該傾向於保持高利率以繼續對抗通膨，以實現皆大歡喜的結果。

問：有哪些國際情勢因素可能對美國經濟有影響？

答：聯準會政策仍是最重要的議題。即使聯準會在3月開始削減政策，我們仍能感受到緊縮的經濟環境；同時，之前加息的影響仍在持續，給企業和家庭帶來的壓力讓每個人都在努力掙扎。 但同時，就業市場開始出現一些疲軟跡象，消費可能下降，若通膨無法像之前那樣迅速回落，但成本仍在上升，銷售額卻在減少，那麼企業將承受不小的衝擊，最終，這將打破對於美國經濟的樂觀預期。

此外，還需考慮到對美國經濟來說外部因素的影響：中東地區的衝突、美中台關係、俄烏戰爭、美國總統選舉。

問：如何評價聯準會抗通膨的貨幣政策？未來通膨會如預期下降嗎？

答：兩年前，許多人曾批評聯準會，認為通膨是「短期的」，升息節奏過激，還有人預測銀行「過火」。 但就目前數據來看，「軟著陸」是一個完全可能實現的情況。當然，聯準會得到了美國消費者的幫助，他們從未停止花錢，使得聯準會能夠在不破壞經濟成長的情況下將利率提高到目前的水平。

不幸的是，就通膨而言，我認為聯準會迄今為止所取得的進展是相對簡單的部分。最初，大部分通膨集中在商品價格上，這是中國的疫情「清零封鎖」、供應鏈問題以及俄烏戰爭所導致的結果，這些問題在中期內可以得到解決，因為企業會找到生產和運輸方面的解決方法。因此，迄今為止我們在通膨方面所看到的大部分進展都是降低商品通膨。

但是去年，由於就業市場供應緊張，通膨從商品轉向了服務領域，而服務領域的通膨往往更難糾正。聯準會將意識到，通膨從2022年的高峰9%降至去年12月份的3.4%相對容易，但想要降至2%的目標則更加困難。若聯準會開始放鬆政策，則通膨或會再度上升。

問：去年初，多家銀行倒閉引發了銀行業危機，2024年銀行危機是否仍在持續？

答：鑒於目前多數銀行都獲利良好且資本雄厚，2024年銀行業危機的風險相對較低。當利率上升，尤其是在過去兩年迅速上升的情況下，通常有助於銀行的盈利能力，因為貸款利率被提高了——2022年和2023年美國大銀行的淨利息收入的增長反映了此種情況。同時，儘管利率處於高位，但在聯準會政策如此緊縮的情況下，我們並沒有看到經濟中可能出現的壓力，因此銀行並未面臨典型衰退期間可能會遇到的償還問題。

然而，對於商業地產和那些向其提供高槓桿融資的銀行來說，想要擺脫困境仍然有很大壓力。高空置率（在未來相當長的一段時間內無法恢復到疫情前水平）和昂貴的再融資成本相結合，恐將進一步加劇許多城市中心商業地產的違約風險。

問：對個人投資人在理財方面有哪些建議？