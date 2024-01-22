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看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

看選舉年 吳建民：美中關係恐惡化

記者趙健╱洛杉磯報導
吳建民表示，總统候選人「對中國更強硬」傾向可能導致兩國關係惡化。（華美銀行提供）
吳建民表示，總统候選人「對中國更強硬」傾向可能導致兩國關係惡化。（華美銀行提供）

2023年，美中關係挑戰重重，兩國關係幾度降至冰點。直至11月，中國國家主席習近平前往舊金山參加亞太經濟合作組織（APEC）峰會，與拜登總統舉行「拜習會」，美中關係才迎來緩和的訊號。不過吳建民認為，選舉年特別詭譎多變，兩國關係在今年恐仍緊張。

新的一年，美中關係能否走出陰霾？美中貿易將會經歷何種演變絕對是全世界都關注的話題，APEC商貿諮詢理事會聯合主席、華美銀行董事長吳建民 (Dominic Ng) 分享了他的第一手觀察與看法。

他認為，選舉年通常十分棘手，言論和輿論主導著媒體頭條，考慮到所有焦點都集中在表演技巧(選舉活動)上，政策制定的進展可能減緩。然而，感知常常等同現實，儘管美中貿易的相關政策未發生實質性的改變，但由於兩位候選人(川普和拜登)都傾向於「對中國更強硬」，兩國關係仍可能進一步惡化。

吳建民指出，中美在國家安全和經濟競爭的較量日益激烈；然而，作為世界上最大的兩個經濟體，它們之間的貿易仍然極為強勁，在許多方面都是對方不可或缺的合作夥伴。從APEC互動中可以看到，兩國的許多企業都希望加強合作。

中國是美國第三大貿易夥伴，僅次於加拿大和墨西哥。2022年，美國對中國的商品和服務出口為1973億美元，較2021年成長3%；從中國進口的商品和服務總額達到創紀錄的5636億美元，較2021年增長7%。在貿易和研究方面，兩國之間開展了大量的交流活動，尤其在沒有爭議的領域。

吳建民強調，APEC是亞太地區最具影響力的多方合作組織，致力於推動自由貿易，加速經濟一體化進程，鼓勵經濟技術合作，促進區域內可持續發展。在當前地緣政治衝突與經濟動盪的背景下，21個成員經濟體在可持續發展、數位貿易等互惠互利的領域開展交流與合作變得尤為重要。

根據世界銀行（World Bank）的數據，中小企業約占全球企業總數的90%、占就業人數的50%以上；它們對新興經濟體國內生產毛額（GDP）的貢獻占比高達40%。如果能增強中小企業的韌性，就意味著大家能更有效地加強社會經濟的穩定並推動發展。

吳建民在APEC峰會上講話。（華美銀行提供）
吳建民在APEC峰會上講話。（華美銀行提供）

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