全統廣場改造工程延宕 懷舊華人好失落

全統廣場正在大改造，許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷。（世說新聞團隊／攝影）

位於南加聖蓋博 市的全統廣場（Focus Plaza）是許多華人 購物、休閒喜愛的去處，從去年開始該廣場開始進行大改造，許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社媒上引發懷舊浪潮。世說新聞團隊於1月17日實地走訪全統廣場，發現儘管許多店家已經關門搬遷，但仍有部分店家在正常運營，不過店員們對是否要搬遷的回答都模稜兩可。對於全統廣場的改造近況，聖蓋博市政府的相關人士表示其信息也有限，具體執行要看業主。

電梯停擺 多店關門

根據記者走訪所獲得的信息，全統廣場上的電梯已無法運行。廣場上許多店都已經關門，包括大華超市旁邊的蟲草城及其所在街道的店鋪，廣場2樓以及50嵐奶茶店一側的多家商鋪，目前都沒有營業。許多關門商鋪的店名標誌被移除，例如廣場入口處的8090奶茶店內，有店員正在搬運東西，大門緊鎖，上面寫著「本店合約已經到期將停止營業，如有需要可以移步亞凱迪亞 門店」。

半島海鮮酒家所處大樓內，原本是一個熱鬧的購物商場，有多家珠寶、翡翠和金器店鋪，如今也都人去樓空，只有寥寥幾家商鋪還在營業。一位不具名的珠寶店店家表示，這層樓裡所有的店鋪都要搬走，她的位於其他地方的新店仍在裝修中，所以暫時沒搬。不過，也有部分商家仍在正常營業，並且明確表示不會搬走。傳統燒臘美食的店員表示，該餐廳不會搬走，高登眼鏡店也貼出「我們不會搬走」的橫幅。世說新聞團隊還詢問仍在營業的半島海鮮酒家、隆興記等餐廳，其工作人員都表示不清楚，沒有收到老闆通知。

廣場升級 成高檔區

根據記者的調查，全統廣場是Sunny Skies Terrace旗下的資產，Sunny Skies Terrace計畫將其全面升級，更名為TAWA Gateway。未來廣場的招牌商戶仍是大華超市，該超市自1990年代以來，一直都是廣場的核心商家。根據TAWA Gateway官網的說法，全面升級後的全統廣場，將成為高檔的購物、休閒商業區。總計12畝的廣場，會成為聖蓋博乃至整個洛杉磯地區深受消費者喜愛的去處。

TAWA Gateway官網已經列出會繼續營業的商家信息，包括大華超市、昌興珠寶、半島海鮮酒家等，多以連鎖品牌和大型商家為主。廣場升級的一期工程，定於2023年8月開始。不過，根據聖蓋博市府不願意透露姓名的知情人士透露，雖然相關建案已經獲批准，但可能因為物料、人力價格上漲等原因，裝修工程出現延期的狀況。聖蓋博市議員丁言愉則表示，市政府通過的是商圈外觀升級的建案，該申請希望在一年內執行，但具體執行時間要看業主。

許多關門商鋪的店名標誌已經被移除。（世說新聞團隊／攝影）