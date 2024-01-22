我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

全統廣場改造工程延宕 懷舊華人好失落

記者陳開、子為、朱敏梓／聖蓋博市報導
全統廣場正在大改造，許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷。（世說新聞團隊／攝影）
全統廣場正在大改造，許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷。（世說新聞團隊／攝影）

位於南加聖蓋博市的全統廣場（Focus Plaza）是許多華人購物、休閒喜愛的去處，從去年開始該廣場開始進行大改造，許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社媒上引發懷舊浪潮。世說新聞團隊於1月17日實地走訪全統廣場，發現儘管許多店家已經關門搬遷，但仍有部分店家在正常運營，不過店員們對是否要搬遷的回答都模稜兩可。對於全統廣場的改造近況，聖蓋博市政府的相關人士表示其信息也有限，具體執行要看業主。

電梯停擺 多店關門

根據記者走訪所獲得的信息，全統廣場上的電梯已無法運行。廣場上許多店都已經關門，包括大華超市旁邊的蟲草城及其所在街道的店鋪，廣場2樓以及50嵐奶茶店一側的多家商鋪，目前都沒有營業。許多關門商鋪的店名標誌被移除，例如廣場入口處的8090奶茶店內，有店員正在搬運東西，大門緊鎖，上面寫著「本店合約已經到期將停止營業，如有需要可以移步亞凱迪亞門店」。

半島海鮮酒家所處大樓內，原本是一個熱鬧的購物商場，有多家珠寶、翡翠和金器店鋪，如今也都人去樓空，只有寥寥幾家商鋪還在營業。一位不具名的珠寶店店家表示，這層樓裡所有的店鋪都要搬走，她的位於其他地方的新店仍在裝修中，所以暫時沒搬。不過，也有部分商家仍在正常營業，並且明確表示不會搬走。傳統燒臘美食的店員表示，該餐廳不會搬走，高登眼鏡店也貼出「我們不會搬走」的橫幅。世說新聞團隊還詢問仍在營業的半島海鮮酒家、隆興記等餐廳，其工作人員都表示不清楚，沒有收到老闆通知。

廣場升級  成高檔區

根據記者的調查，全統廣場是Sunny Skies Terrace旗下的資產，Sunny Skies Terrace計畫將其全面升級，更名為TAWA Gateway。未來廣場的招牌商戶仍是大華超市，該超市自1990年代以來，一直都是廣場的核心商家。根據TAWA Gateway官網的說法，全面升級後的全統廣場，將成為高檔的購物、休閒商業區。總計12畝的廣場，會成為聖蓋博乃至整個洛杉磯地區深受消費者喜愛的去處。

TAWA Gateway官網已經列出會繼續營業的商家信息，包括大華超市、昌興珠寶、半島海鮮酒家等，多以連鎖品牌和大型商家為主。廣場升級的一期工程，定於2023年8月開始。不過，根據聖蓋博市府不願意透露姓名的知情人士透露，雖然相關建案已經獲批准，但可能因為物料、人力價格上漲等原因，裝修工程出現延期的狀況。聖蓋博市議員丁言愉則表示，市政府通過的是商圈外觀升級的建案，該申請希望在一年內執行，但具體執行時間要看業主。

許多關門商鋪的店名標誌已經被移除。（世說新聞團隊／攝影）
許多關門商鋪的店名標誌已經被移除。（世說新聞團隊／攝影）

對於許多華人而言，比起展望全統廣場的未來，更多的還是懷念與全統廣場相關的回憶。在華文社群媒體上，有許多人在看到全統廣場店鋪搬遷的消息後發出感慨，一位網友說「看到8090奶茶店卸下招牌，好似一代回憶的結束」 ，另一位網友指出「七八年前，這裡是高中生鍾愛的聚集地」，還有一位網友表示「全統廣場裡值得回憶的商家實在太多」。

在華文社群媒體上，有許多人在看到全統廣場店鋪搬遷的消息後，紛紛發出感慨。（取材自...
在華文社群媒體上，有許多人在看到全統廣場店鋪搬遷的消息後，紛紛發出感慨。（取材自社媒截圖）

聖蓋博 華人 亞凱迪亞

上一則

吳建民展望2024:「硬著陸」風險仍在

下一則

多花60元升級好市多會員 划算嗎

延伸閱讀

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
渣打香港馬拉松7.4萬人起跑 68歲周潤發升級跑半馬

渣打香港馬拉松7.4萬人起跑 68歲周潤發升級跑半馬
管制藥品黑市搶手 華人藥房頻被盜 重金升級保安

管制藥品黑市搶手 華人藥房頻被盜 重金升級保安
中國宣布給予瑞士單方面免簽 兩國將推自貿協定升級

中國宣布給予瑞士單方面免簽 兩國將推自貿協定升級
扎根27年 奶茶溶入矽谷主流文化

扎根27年 奶茶溶入矽谷主流文化
彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力

彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

2024-01-16 01:20
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52
李薇和前男友格林。（左圖來自聖馬刁縣警局，右邊圖片來自網路）

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

2024-01-15 18:29

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭