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買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

藥房受害還買不到保險 業者好無奈

記者張宏／洛杉磯報導
華人藥房接連被偷，不僅面臨每年萬元保費，還被保險公司「嫌棄」，或不保偷竊險。（記者張宏／攝影）
華人藥房接連被偷，不僅面臨每年萬元保費，還被保險公司「嫌棄」，或不保偷竊險。（記者張宏／攝影）

華人藥房接連被偷，不僅面臨每年萬元保費，還被保險公司「嫌棄」，或保險不提供偷竊險項目。華人藥房業者表示無奈，自己明明是受害人，但是花錢的始終是自己。

華人藥房業者Nina兩個藥房每年保費就要2萬元左右，因為藥房時常被盜竊和搶劫，導致保險公司一度拒絕為她提供保險。沒有保險她就無法營業，為了自救，她專門給保險公司寫了一封言辭懇切的長信，講明自己是無辜受害者，每次遭遇這些偷搶後都會不斷升級自己的安保系統，第一次砸玻璃，她就加鐵欄杆；第二次剪斷鐵欄杆，她就加鐵網。第三次從隔壁挖洞，她就安裝警報系統。她已盡力保護自己的藥房。後來保險公司答應給她最後一次機會，如果一年之內沒有再被偷就為其續保，且保費恢復到正常費率，但她也不能保證不會再被偷。

保險業者張國興表示，華人區的華人藥房頻頻被偷現象普遍，像哈岡一家藥房一個月被搶兩次，還半夜打破玻璃偷藥。有些藥房損失的藥物成本沒有那麼昂貴，但是打破玻璃、修繕被挖洞的屋頂和牆壁，這些費用對保險公司來說是沉重的負擔，比實際藥物損失還高。這樣導致一些藥房很難買到保險，只能希望藥物行業的團體能代表那些無法買到保險的藥房去和保險公司談。

他說，盜竊頻繁，不同行業的商家都面臨無法買到保險的困境。藥房主要損失藥物，在環境好的時候，藥房都需要有好紀錄才行。如今大環境惡化，藥房的保險更難。很多保險公司不願意保財產險，保險經紀只能為其找外州的保險，但自付額也會更高，還會有一些額外限制。

如果有多次被盜紀錄，公司可能不保偷竊險，只保火險。他建議客人找多個保險代理幫其詢價，同時也要仔細閱讀保險公司條款細節，因為裡面會有很多條件限制，要事先詢問清楚。

華人藥房業者不斷進化安保，有線警報系統被破壞就改成無線。（記者張宏／攝影）
華人藥房業者不斷進化安保，有線警報系統被破壞就改成無線。（記者張宏／攝影）

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