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送藥車如同行走的百萬元 搶匪眼中肥羊

記者張宏／洛杉磯報導
管制藥成為盜賊搶匪的目標。（記者張宏／攝影）
管制藥成為盜賊搶匪的目標。（記者張宏／攝影）

美國鎮靜藥物在黑市洛陽紙貴，送藥車成為搶匪的目標，一些送藥車為防止被搶，不僅要配備一名保安，甚至租用運鈔車。聖蓋博谷不少華人藥房常遭搶匪和盜賊光顧，送藥車變成行走的百萬，人人自危。

去年12月中旬，一輛裝滿各種藥物的運藥車一路從河濱縣開往聖蓋博谷華人區，但在去第一站的路上被兩名非裔持槍搶匪挾持，搶匪用手槍頂住司機的肚子，威脅其交出車鑰匙和手機。搶匪得逞後跳上運藥車離去。兩小時後聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警方在當地找到了這輛運藥車，但車上的藥箱一空。

聖蓋博（San Gabriel）華人藥房業者Nina是這次搶劫案的受害者之一，她回憶說，她是當天送藥車的第二站，原定當天早上9時15分送到。但是司機來電說「今天送不到了」，當天附近的華人藥房都沒有收到藥。現在，運藥車司機都一大早出門，爭取在天黑前把藥送完，因為天黑後可能就有危險。雖然公司可能會配備一個助手，但遇到搶劫也是於事無補。

Nina說，這些搶匪都熟門熟路，通常定時定點在第一站的路上等待，因為剛出車時藥最多。據她所知，送藥車一周要送五天的藥，一台車上裝著幾十家藥房的藥，一台車估計價值上百萬，司機每天都提心吊膽。而她的藥物如果被搶，不但需要做文書工作去證明那些藥被搶要重新調配，還要向DEA報備。

律師鄧洪表示，現在坊間最流行的鎮靜藥物是OC（Oxycodone，簡稱OC），以前這類管制藥物醫生可開，但加州幾年前曾發生華裔女醫生曾秀穎濫開OC藥物導致三人死亡的案件，因此現在醫生不敢隨便開這類藥，致癮藥物都需要美國藥品監管局DEA監管。

因此，這類藥在黑市上很流行，炒到一顆300元。因為合法獲得這類藥物途徑變少，不法分子將獲得這類藥物的目標轉向藥房。

在12月中旬，一輛裝滿各種藥物的運藥車被搶，穿背心的司機被兩名非裔持槍搶匪攔截。...
在12月中旬，一輛裝滿各種藥物的運藥車被搶，穿背心的司機被兩名非裔持槍搶匪攔截。（圖：讀者提供）

華人 聖蓋博 加州

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