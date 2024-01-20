世報年節展迪士尼助陣 1月27、28日近200攤位慶新年

抽獎是年節展的重頭戲。（圖：世報提供）

由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市 府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將於1月27日、28日熱鬧迎新年，此次吃喝玩樂近200個攤位參加，其中迪士尼 樂園疫後回歸，特別參展設置專區，千萬別錯過。

主辦單位表示，逛廟會美食自然不可少，40多個美食攤位帶來全球各地的特色美食，羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、墨西哥Taco餅、棉花糖、東北烤串等，無論是道地的古早味，還是異國風情美食，都應有盡有，絕對讓民眾大飽口福。

在民俗技藝區，連續兩天都有三位書法家揮毫潑墨，為大家免費寫春聯和福字，送上最真摯的新春祝福，排隊領取，先到先得，還有中國結、糖畫、捏麵人等傳統技藝與民眾同樂，共同感受傳統年味。現場還會免費放送各類優質的蔬果種子，新年之際播種，秋季開花結果，象徵美好的期待，園藝愛好者千萬別錯過。

好吃、好逛之餘，年節展還為小朋友們打造好玩的遊樂嘉年華，在丁胖子廣場上的遊樂設施，適合全家一起共享樂趣，孩子們最愛的迪士尼樂園，也將在靠近Alhambra大道的區域設置展位，打造適合親子互動的系列活動，為與會者帶來無限驚喜和快樂。

主辦單位強調，在去年的舞台上，迪士尼卡通人物米老鼠的到來，掀起現場氣氛高潮，身著唐裝的米老鼠為大家送上新年祝福，引得台下民眾喝采聲不斷，今年預計將帶給民眾更多驚喜。另外，迪士尼樂園度假區也將在2024年1月23日至2月18日期間，在園區內慶祝農曆龍年，南加州居民屆時可享受優惠門票價格，迪士尼樂園歡迎八方賓朋一起歡度這個喜慶的節日。

為迎接龍年，本次主舞台布置都將體現濃濃的「龍年」特色，連續兩天、一共55個表演節目嗨不停。街舞、武術、肚皮舞、樂隊演奏、時尚秀、腰鼓舞等各種表演，將帶來視聽盛宴，不僅有代表中國傳統特色的腰鼓舞、民族傳統服裝秀，還有新穎的說學逗唱介紹年菜，來自越南、墨西哥、日本、美國、西班牙等多個國家的表演團體，也將登台演出。

主舞台上會通過猜燈謎等互動方式，為大家放送H mart禮卡、紅包和各色美食飲品等精美禮品，台美小姐冠軍將亮相為現場民眾送上新年好禮。