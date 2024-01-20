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洛杉磯時報傳裁員 工會一日罷工抗議

洛杉磯訊
由於預算赤字擴大，洛杉磯時報傳出要裁員，記者們19日舉行罷工。（取材自Latguild IG）
由於預算赤字擴大，洛杉磯時報傳出要裁員，記者們19日舉行罷工。（取材自Latguild IG）

CityNews（城市新聞）報導，本月18日洛杉磯時報管理層對內透露，由於預算赤字擴大，將進行大規模裁員。該消息傳開後，洛杉磯時報的記者們19日舉行該報142年歷史上的首次新聞編輯室罷工。

洛杉磯時報工會發表聲明稱，管理層要求放棄工會合約中涉及裁員的資歷條款，引發了為期一天的不公平勞工行為罷工。

工會主席Brian Contreras在聲明中表示：「管理層試圖向我們施壓，要求我們接受對合約的修改，這是令人厭惡的、不可持續的。如果這個新聞編輯室將成為記者能夠獲得可靠、穩定的工作並在洛杉磯紮根的地方，那麼只有透過保留對記者資歷保護才能實現這一點」。

依據CityNews指出，洛杉磯時報表示管理層尚未公開透露新聞編輯室的裁員規模，這是該報被論壇報公司收購以來規模最大的一次裁員。但此人數以及何時進行裁員等訊息洛杉磯時報皆未證實。

CityNews報導，洛杉磯時報發言人Hillary Manning18日在聲明中表示，「我們需要減少今年的運營預算並預計裁員。最艱難的決定是那些影響我們員工的決定，我們不會輕易做出任何此類決定。」

洛杉磯 裁員 預算

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