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華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

記者邵敏／洛杉磯縣報導
華人共用景區的家庭年卡。（記者邵敏／攝影）
華人共用景區的家庭年卡。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查「共用會員卡」，並在全國一些試點設置入口刷卡機。對於這一消息，南加華人有人表示「共用會員卡」在華人圈很普遍，此番將遭受影響；也有人指出，華人貪便宜，不僅共用好市多會員卡，也共用亞馬遜 、Netflix、甚至一些景點、博物館的家庭會員卡。

羅斯密市（Rosemead）李女士說，共享會員卡在華人圈不是新鮮事，大家都習以為常，「現在物價這麼高，可以節約的地方當然要節約，我不覺得這是貪便宜。」李女士和朋友共享亞馬遜prime會員，她說平時在亞馬遜網上購物不多，一個月就買幾次，沒有必要單獨辦一張年費不菲的會員卡，「每次購物時 ，我就讓朋友代買，直接寄到我家的地址」。

還有華人指出，洛杉磯許多知名景區、博物館都可辦理家庭年卡，費用幾十元至幾百元不等，年卡允許兩名成年人帶多個孩子入園參觀遊玩。就像好市多會員卡規定一樣，同一地址的家庭成員，才可以共同申請辦理年卡，主卡、副卡上有兩個會員各自的名字，但沒有照片，出入景區時只需出示一張卡 ，兩名成年人即可一起進入。

不少華人合辦景區家庭年卡，既可以夫妻倆帶孩子遊玩，也可以約朋友一起玩。一位不願具名的華人媽媽表示，「不能否認，我們確實是在貪小便宜，老美景區的工作人員很和善，從來不會提出任何質疑，都是大家自覺遵守」。

華人 好市多 亞馬遜

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