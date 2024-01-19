洛縣華人夫妻共用一張卡 遭攔截

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多 （Costco）最近嚴打會員卡共享，南加地區也不例外。洛杉磯縣一名華女表示，她日前使用丈夫的會員卡前往好市多購物，卻在結帳時被攔截，無論怎麼解釋都不行，最後出示各種身分、會員信息等證明，花費多時才勉強得到放行。

洛縣華人 居民莉莉最近一次前往阿蘇薩（Azusa）的好市多購物，因為出門前找不到她的會員卡，就隨手拿丈夫的卡，「我當時想不會有問題，夫妻的會員卡都是綁定在同一個帳戶，隨便用哪張卡都可以。」

但結帳時，收銀員檢查莉莉的會員卡時提出質疑，卡片照片顯示的不是本人。莉莉趕緊解釋，因為臨時找不到她的會員卡，所以拿了丈夫的卡。她認為工作人員可以根據會員卡信息，查到她也是這個帳戶的共同持有者，「當初申請主卡、副卡時，我和丈夫的名字都在裡面，一查就可以知道，再核對一下我的駕照 ，不就可以了嗎？」但櫃檯收銀員堅決表示，因為沒有持本人會員卡，不能結帳通過。

當時莉莉向工作人員解釋半天，她當著對方的面用手機打開好市多網上帳戶，出示帳戶信息，顯示與她的常用郵箱關聯，同時帳戶上的地址也與駕照上的地址吻合，「其實只要他們主動查詢帳戶信息，就可以證實我確實是這張會員卡的共同持有者，但他們不願意這麼做」。

莉莉表示，工作人員最終讓她刷卡通過，並嚴肅指出，不可以再有下一次，以後只能持本人會員卡才能入店消費。

華人認為，好市多的會員制度不合理，不同的家庭不能共享會員卡可以理解，為什麼同一個家庭的成員，共同支付家庭帳單，卻只能兩人享有會員卡，「好市多普通會員卡年費60元，黑鑽卡120元，對於工薪家庭來說不便宜，總不能讓我們一個家庭支付兩筆會員費」。