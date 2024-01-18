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北嶺地震30周年／華人留學生 冒險搶救出科研數據

記者丁曙／洛杉磯報導
北嶺州大學生宿舍被震壞，華人留學生學者坦然以對，配合國民警衛隊現場維安，軍民大合影。（檔案照，記者丁曙／攝影）
北嶺州大學生宿舍被震壞，華人留學生學者坦然以對，配合國民警衛隊現場維安，軍民大合影。（檔案照，記者丁曙／攝影）

北嶺州立大學（CSUN）是大地震的重災區，不僅多幢教學樓被震破、震裂、震壞，特別是校園內的多層停車場被完全震垮，場面怵目驚心。

北嶺州大多層停車場結構被震垮，場面怵目驚心。（檔案照，記者丁曙／攝影）
北嶺州大多層停車場結構被震垮，場面怵目驚心。（檔案照，記者丁曙／攝影）

就在驚天動地的一瞬間，北嶺州大二號科學樓的一個窗口突然冒出了一股濃煙。與校園一街之隔的留學生宿舍立時騷動起來，來自台灣海峽兩岸的留學生們首先跑出了校舍，第一眼就望到校園上空的這一縷黑煙。突然，中國留學生黃志華說聲「不好」，撒腿就向科學樓跑去。

他的實驗室就在這棟樓的第三層，準備撰寫碩士論文的實驗報告和數據還留在那裡。此時大樓已完全停電，他借著窗外的些許光線磕磕絆絆地衝上了三樓，在黑暗中掏出鑰匙打開實驗室門，憑著經驗和勇氣，找出了自己的資料、筆記和電腦磁盤，脫下外衣包裹起來，然後抱在懷裡，又一路跌跌撞撞地跑了出來。

為了這項化學研究項目，他已做了半年實驗，記錄了大量的原始數據，取得了比較滿意的結果。所幸這幢樓後來沒有起火，只是震動將一些化學燃料倒翻出來，引起了濃煙。儘管搶出科研數據並無人喝采，連他自己也說「這很平常」，然而，畢竟是在不可預測的生死關頭，他把科研事業置於個人安危之上。

還有幾位來自上海的留學生和交換學者，他們面對這次地震皆表示「既來之，則安之」，並且視為人生的一次特別的歷練。他們說，來到美國留學，不僅學習科學知識，也經歷了意志的考驗，災難可以充實人生。30年前的中國大陸留美學生被視為天之驕子，但他們的旅途上除了鮮花和陽光，還有荊棘和風暴。

震後的很長一段時間內，留學生宿舍停水斷電。白天他們要去附近的紅十字會領取飲水和食物，大家整齊地排著長隊，沒有爭先恐後，各人平靜地領取屬於自己的那一份，並向救災人員致謝。晚上為了應付間歇的餘震，他們不能睡在屋裡，只能睡在戶外草坪上。

中國留學生 地震

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