我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

華航美洲地區處長鄭玉麟：客運景氣有三高護體

記者張宏／洛杉磯報導
中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟，希望華航2024年會為客人帶來更好的乘機體驗和更有吸引力的票價。（記者張宏／攝影）
中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟，希望華航2024年會為客人帶來更好的乘機體驗和更有吸引力的票價。（記者張宏／攝影）

中華航空（China Airlines）美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟表示，華航2024年將以「穩健布局、精準布點」為策略，評估北美新增航點或增加現有航點密度，為這個市場的客人帶來更多服務；同時他指出，目前客運能見度已看到今年上半年，貨運則預期會比去年要好些。其中客運部分，公司會更積極開拓主流市場客群及企業客戶。

華航深耕北美市場邁入第54年，北美在2023年交出全獲利成績，受惠高票價、高載客率，5大航點全面賺錢，是其在北美開航逾50年以來首次。

中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟接受本報專訪，從航空業觀點展望20...
中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟接受本報專訪，從航空業觀點展望2024景氣動向。（記者張宏／攝影）

鄭玉麟說，受益於旅客疫情後報復性旅遊、一些地區航班未恢復和美元上升等多重因素影響，華航國際客運市場自去年報復性成長，甚至超越疫前表現，預估今年客運仍有「三高」護體，包括高需求量、高載客率、高票價，成為常態趨勢。目前春節機位供不應求，他對今年景氣表現以審慎樂觀看待。鄭玉麟在華航服務超過30年，對市場有深度了解，以下是訪談紀要。

問：去年華航在北美的成績如何？

答：截至2023年11月底止，北美營收較前一年度同期增長520%，為2023年華航客運收入主力之一，營收占比也較疫前的2019年提升許多，約自10%左右成長至20%以上。此外，自美洲出發航班，每月平均載客率約近九成，總載客量較2019年成長超過5%。客量來看，2023年整年度，北美往返台灣的載客量達106萬人次，表現相當不錯。

問：華航2024年部署和規畫，及對北美市場的展望?

答：北美線本來占華航營收約10%到15%，2023年是20%到25%，幾乎是成倍增長，主要原因是疫情後大量返鄉、旅遊的需求，同時美國的航空公司疫情恢復後增班重點集中在歐洲航線，無暇顧及亞洲航線，讓亞洲航空公司有更多增長機會。截至到今年暑期，華航對客運持謹慎樂觀態度，相信載客率都會不錯。

貨運方面，一直都是華航強項，運能也是全球前十大，在這個領域具有領先地位。現在看起來，各行業尤其電子業的庫存去化到去年年底已消耗得差不多，預期今年貨運市場會恢復正常，表現應會比去年要好。

華航自1970年開始積極布局北美航線，目前北美航網有安大略、洛杉磯、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等5個航點，伴隨新機陸續到來，正積極評估北美擴增的可能性，初步仍以開航西雅圖或是洛杉磯的增班進行評估。另外像是鳳凰城、達拉斯也是不錯的考量點，有消息一定會對外公布。

中華航空（China Airlines）深耕北美市場邁入第54年，北美市場在20...
中華航空（China Airlines）深耕北美市場邁入第54年，北美市場在2023年交出全「盈」答卷。（記者張宏／攝影）

問：今年的行銷策略或是重點計畫？

答：事實上，美國出發的台灣客人只占公司載客約40%左右，台灣市場始終有限，要有更大的成長必須在北美地區積極開創主流市場，或是和美國科技公司合作，尤其是商務客人，對價格敏感度低，他們反而更重視服務品質和網點銜接。

從我們的觀察看到，2023年客群出行以探親訪友為主，商務差旅部分只恢復到疫情前的六成，2024年可期待商務差旅的復甦。在北美市場，華航可以操作的空間很大，轉機商機亦為北美重要市場之一。

中華航空北美地區航點。（製表人：記者張宏）
中華航空北美地區航點。（製表人：記者張宏）

舉例來說，華航在亞洲的航網很廣，北美航線與東南亞航線串連，讓轉機旅客可利用抵達台灣的時間，搭配華航航網，可更快速、便捷銜接至東南亞熱門航點，例如清邁、峴港、宿霧、馬尼拉等重點城市。

像華航洛杉磯國際機場的下午航班CI005就可無縫銜接CI607去香港，讓客人選項更多；另外，華航獨家的安大略飛桃園航班，也在積極和安大略機場溝通，希望未來當地可增加更多轉機銜接航班。

有個有趣的現象是，華航去年商務艙也比以往銷售強勁，除了報復性消費，很多客人累計的哩程三年沒有使用，就換成商務艙或豪經艙，加上兩、三年沒回家鄉，比較願意多花點錢，導致現在商務艙和豪經艙比經濟艙還滿。

問：票價是否明年有更好的折扣?

答：一定會有。我們去年分別於母親節、暑假檔期、感恩節以及歲末周年慶祭出多項超值優惠，今年請華夏會員與社群粉絲拭目以待，持續關注官方發布的eDM(電子郵件)和社交媒體(Facebook、instagram)等相關資訊，獲得第一手優惠訊息。

問：在美食營銷方面，華航2024年會有什麼新體驗？

答：華航近期才與世界冠軍麵包「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」攜手合作，凡於台灣出發全航線、全艙等都可吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包代表作迷你版，包含冠軍奶油麵包、雲感紫米麵包、莓香絮語以及薯心吉士等。

從台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林三星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理，且菜色會定期更換，目前萬眾矚目的商務艙新菜色「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，也在本月上線。

從美國出發部分，一直都是當地空廚提供飛機餐，為提升旅客體驗，我們優化與合作廠商的菜色規畫，也期盼能和主流米其林餐廳或知名餐廳接洽，讓美國出發客人有更好的餐飲品質。

問：華航未來的機隊配置?

答：華航已購入24架波音787機隊，預計明年陸續開始交機，2028年全部交付完畢。787將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共三個艙等。該機客艙提供更貼近人體舒適濕度與壓力調整。

華航北美五大航點去年均有穩健獲利表現，為因應旺盛的客運需求，華航已租賃空中巴士A350租機一架，預計今年第一季投入營運派飛，將與現有14架A350-900及10架777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力。租賃第二架A350正規畫中。

洛杉磯國際機場 疫情 東南亞

上一則

黏住顧客 華航促銷、福利獎不完

延伸閱讀

新年購車參考 2024年度北美風雲車名單揭曉

新年購車參考 2024年度北美風雲車名單揭曉
素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相
俄羅斯中部罕見爆發警民衝突 抗議維權人士遭判刑

俄羅斯中部罕見爆發警民衝突 抗議維權人士遭判刑
「水行俠2」戲分減半 杜夫朗格：原版的比較好

「水行俠2」戲分減半 杜夫朗格：原版的比較好
「旺卡」讓位 傑森史塔森新片「蜂刑者」北美票房奪冠

「旺卡」讓位 傑森史塔森新片「蜂刑者」北美票房奪冠
華航與 陳耀訓YOSHI Bakery 𢹂手合作，世界冠軍麵包登機飄香

華航與 陳耀訓YOSHI Bakery 𢹂手合作，世界冠軍麵包登機飄香

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
三大傳染病肆虐南加，華人如何應對？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

2024-01-11 13:45
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕