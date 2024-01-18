華航美洲地區處長鄭玉麟：客運景氣有三高護體

中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟，希望華航2024年會為客人帶來更好的乘機體驗和更有吸引力的票價。（記者張宏／攝影）

中華航空（China Airlines）美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟表示，華航2024年將以「穩健布局、精準布點」為策略，評估北美新增航點或增加現有航點密度，為這個市場的客人帶來更多服務；同時他指出，目前客運能見度已看到今年上半年，貨運則預期會比去年要好些。其中客運部分，公司會更積極開拓主流市場客群及企業客戶。

華航深耕北美市場邁入第54年，北美在2023年交出全獲利成績，受惠高票價、高載客率，5大航點全面賺錢，是其在北美開航逾50年以來首次。

中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟接受本報專訪，從航空業觀點展望2024景氣動向。（記者張宏／攝影）

鄭玉麟說，受益於旅客疫情 後報復性旅遊、一些地區航班未恢復和美元上升等多重因素影響，華航國際客運市場自去年報復性成長，甚至超越疫前表現，預估今年客運仍有「三高」護體，包括高需求量、高載客率、高票價，成為常態趨勢。目前春節機位供不應求，他對今年景氣表現以審慎樂觀看待。鄭玉麟在華航服務超過30年，對市場有深度了解，以下是訪談紀要。

問：去年華航在北美的成績如何？

答：截至2023年11月底止，北美營收較前一年度同期增長520%，為2023年華航客運收入主力之一，營收占比也較疫前的2019年提升許多，約自10%左右成長至20%以上。此外，自美洲出發航班，每月平均載客率約近九成，總載客量較2019年成長超過5%。客量來看，2023年整年度，北美往返台灣的載客量達106萬人次，表現相當不錯。

問：華航2024年部署和規畫，及對北美市場的展望?

答：北美線本來占華航營收約10%到15%，2023年是20%到25%，幾乎是成倍增長，主要原因是疫情後大量返鄉、旅遊的需求，同時美國的航空公司疫情恢復後增班重點集中在歐洲航線，無暇顧及亞洲航線，讓亞洲航空公司有更多增長機會。截至到今年暑期，華航對客運持謹慎樂觀態度，相信載客率都會不錯。

貨運方面，一直都是華航強項，運能也是全球前十大，在這個領域具有領先地位。現在看起來，各行業尤其電子業的庫存去化到去年年底已消耗得差不多，預期今年貨運市場會恢復正常，表現應會比去年要好。

華航自1970年開始積極布局北美航線，目前北美航網有安大略、洛杉磯、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等5個航點，伴隨新機陸續到來，正積極評估北美擴增的可能性，初步仍以開航西雅圖或是洛杉磯的增班進行評估。另外像是鳳凰城、達拉斯也是不錯的考量點，有消息一定會對外公布。

中華航空（China Airlines）深耕北美市場邁入第54年，北美市場在2023年交出全「盈」答卷。（記者張宏／攝影）

問：今年的行銷策略或是重點計畫？

答：事實上，美國出發的台灣客人只占公司載客約40%左右，台灣市場始終有限，要有更大的成長必須在北美地區積極開創主流市場，或是和美國科技公司合作，尤其是商務客人，對價格敏感度低，他們反而更重視服務品質和網點銜接。

從我們的觀察看到，2023年客群出行以探親訪友為主，商務差旅部分只恢復到疫情前的六成，2024年可期待商務差旅的復甦。在北美市場，華航可以操作的空間很大，轉機商機亦為北美重要市場之一。

中華航空北美地區航點。（製表人：記者張宏）

舉例來說，華航在亞洲的航網很廣，北美航線與東南亞 航線串連，讓轉機旅客可利用抵達台灣的時間，搭配華航航網，可更快速、便捷銜接至東南亞熱門航點，例如清邁、峴港、宿霧、馬尼拉等重點城市。

像華航洛杉磯國際機場 的下午航班CI005就可無縫銜接CI607去香港，讓客人選項更多；另外，華航獨家的安大略飛桃園航班，也在積極和安大略機場溝通，希望未來當地可增加更多轉機銜接航班。

有個有趣的現象是，華航去年商務艙也比以往銷售強勁，除了報復性消費，很多客人累計的哩程三年沒有使用，就換成商務艙或豪經艙，加上兩、三年沒回家鄉，比較願意多花點錢，導致現在商務艙和豪經艙比經濟艙還滿。

問：票價是否明年有更好的折扣?

答：一定會有。我們去年分別於母親節、暑假檔期、感恩節以及歲末周年慶祭出多項超值優惠，今年請華夏會員與社群粉絲拭目以待，持續關注官方發布的eDM(電子郵件)和社交媒體(Facebook、instagram)等相關資訊，獲得第一手優惠訊息。

問：在美食營銷方面，華航2024年會有什麼新體驗？

答：華航近期才與世界冠軍麵包「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」攜手合作，凡於台灣出發全航線、全艙等都可吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包代表作迷你版，包含冠軍奶油麵包、雲感紫米麵包、莓香絮語以及薯心吉士等。

從台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林三星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理，且菜色會定期更換，目前萬眾矚目的商務艙新菜色「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，也在本月上線。

從美國出發部分，一直都是當地空廚提供飛機餐，為提升旅客體驗，我們優化與合作廠商的菜色規畫，也期盼能和主流米其林餐廳或知名餐廳接洽，讓美國出發客人有更好的餐飲品質。

問：華航未來的機隊配置?

答：華航已購入24架波音787機隊，預計明年陸續開始交機，2028年全部交付完畢。787將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共三個艙等。該機客艙提供更貼近人體舒適濕度與壓力調整。

華航北美五大航點去年均有穩健獲利表現，為因應旺盛的客運需求，華航已租賃空中巴士A350租機一架，預計今年第一季投入營運派飛，將與現有14架A350-900及10架777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力。租賃第二架A350正規畫中。