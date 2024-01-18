黏住顧客 華航促銷、福利獎不完

中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟，一路見證華航在北美地區的發展。（記者張宏／攝影）

中華航空（China Airlines）旅遊營銷和會員福利 齊頭並進，和北美地區的亞洲國家的旅遊局合作，吸引北美遊客到亞洲地區旅遊，同時提升會員黏著度，推出各項會員福利，讓華航和客人之間的互動更為永續。

中華航空（China Airlines）旅遊營銷和會員福利齊頭並進，和北美地區的亞洲旅遊局合作，吸引北美遊客到亞洲地區旅遊，同時提升會員黏著度，推出各項會員福利。（記者張宏／攝影）

美洲地區處長兼洛杉磯 分公司總經理鄭玉麟表示，華航為耕耘旅遊市場，和北美地區的亞洲國家和地區旅遊局合作，因為雙方客群有重疊，例如香港 旅遊局或泰國旅遊局，這些官方推廣單位在行銷北美地區的客人去亞洲旅遊時，可選擇乘坐華航。

中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟。（記者張宏／攝影）

網路銷售也是華航的發展重點，除增加老客人黏著度，還要開發新客源。華航會員福利不斷加碼，現在固定每月16日為「專屬會員日」，可自行至華航官網免費申請入會，凡成功成為會員皆可享多項獨家優惠。每月優惠內容皆不同，尤其最受網友讚賞的「生日購票優惠」，凡會員於生日月的前一個月到指定連結購票，即可享華航自營航班95折或區域線商務艙9折，不用等促銷。

會員福利還包含特定航段華航及華信優惠機票、eMall折扣、桃園諾富特飯店優惠、台灣高鐵優惠等一系列超值好康。華航另亦針對「企業會員」提供豐富回饋方案。企業主會員至官網購票，即可享有限定折扣。而企業主會員及旗下員工會員，也可分別享有累計獎勵，依回饋標準即可享座艙升等、酬賓機票、機上免稅折扣、行李優先裝卸、優先登機等多項企業禮遇服務。