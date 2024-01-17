加州老房子加固 州府補助3000元

加州老舊房屋支撐+螺栓加固說明圖。（加州地震局提供）

1月17日北嶺地震 30周年，加州 地震局（California Earthquake Authority）和加州州長緊急服務辦公室（CAL OES）最新公布2024年地震支撐+螺栓（Earthquake Brace and Bolt EBB）加固計畫，為符合條件的老房子提供最高3000元的抗震改造補助金，援助房屋增強房屋的抗震能力。即日起開放申請，首期截至日期為2月21日。

加州地震支撐+螺栓計畫已推出數年，但2024年的申請條件有所放寬。加固房屋範圍從原來的1980年延伸至2000年之前建造的房子，或地基位於不平整高地的房屋。此外，政府今年的最新房屋加固計畫也有專門為清寒家庭房主提供的補助金。

北嶺1994年的6.7級地震造成至少57人死亡、數千人受傷，約2萬2000人因地震造成大規模危房不得不離開家園。加州此後成立地震局，幫助保險 公司向加州居民提供地震保險。儘管統計到2023年11月30日，全加州擁有地震險的家庭已成長至104萬6850戶，但相對加州家庭總數仍是杯水車薪。

南加大地震專家酈永剛表示，整個加州位於多條地震帶上，加州已知的斷層高達1萬5700處，大多數加州人居住在活動斷層30英里範圍內。因此說加州哪個地區不受地震危險都是相對的。換言之，哪個地區都有發生地震的可能，只是地質堅硬地區房屋受震破壞性可能小些，反之大些。

加州地震局表示，目前加州「較舊房屋」的定義為2000年之前建造的房子，抗震改造有多種類型，需要哪一種改造取決於房屋類型。其中支撐和螺栓改造是加州老舊房屋近年最為普遍加固方式。簡單説，即是用螺栓將房屋固定在地基上。對於已完成並經過驗證的支撐和螺栓改造的合格房屋，其地震險可獲得最高25%的折扣。

目前有兩項計畫可以幫助居民成功申請支架+螺栓改造補助金。如果您持有加州地震局地震險，有資格透過 CEA Brace+Bolt (CEA BB) 計畫獲得資助；沒有地震險的民眾，包括不符合CEA BB資格要求的CEA保單持有屋主，可透過加州住宅減災計畫（CRMP）運營的地震支撐+ 螺栓（EBB）計畫獲得補助。家庭收入在8萬7360元或以下的房主也可能有資格獲得舊房加固補助金。

申請EBB計畫無需持有加州地震險，基本申請條件包括：申請人必須是房主，加固房屋須位於政府認可的危險區域或屬危險房屋；在2000年之前建造；房子的車庫上方有起居空間；房子不超過兩層；房子建在平地或稍有坡度的地方；木製結構的房子等。

不久前剛剛完成住宅抗震加固工程的Marla鄭表示，她和先生2012年在巴沙迪那購買了建於山坡地的房子，非常喜歡，但是1927年建造的老房子需要加固，他們將加固工程交給了建商，工期大約一周，兩星期後從政府拿到了返還支票。

詳情及申請細節請上網https://www.earthquakeauthority.com/。