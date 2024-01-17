修房找無照包商 屋主風險大

房屋修繕應該找有照包商。（本報資料照片）

洛杉磯 縣媒體Daily Breeze近期刊登文章，說明雇用無證包商修繕房屋所引發的法律爭議。專欄指出，修繕房屋不應該貪便宜雇用無證包商，就算對方宣稱有照，也應該到加州 承包商委員會（California State Contractor's License Board）先查明是否屬實，網址為cslb.ca.gov，否則發生糾紛而必須找律師，花的錢更多。

第一個案例為，一名屋主找了無照包商，但施工過程卻搞壞了部分屋頂，屋主是否可從工錢裡扣除維修費用？

律師Ron Sokol的回答是，加州商業規章本來就禁止雇用無證包商，除非不到500元的小額包案，大額的包案都不得由無照之人承接，因此就算屋主不給全額款項，無證包商也不能採取法律行動。

但是，因為屋主本身也沒有善盡責任，事先查核包商是否有照，因此扣下部分款項是否合理也待商榷，因此最好先諮詢過律師再進一步行動。

第二個案例是，包商宣稱有照、卻無證，且工人在施工時疑似故意受傷，屋主是否應該負責醫藥費？

回答是，雇用的包商無照，屋主通常不用負責傷害賠償。但爭議點在於屋主是否有過失，未提供應有的保護，又無法證明工人故意受傷，則最糟的情況下還得負擔對造的律師費。

最好的辦法是看住宅保險 有沒有給付，但是保險通常都會明文排除無證包商；某些保險甚至可能因為屋主雇用無證包商而取消保險。因此，在行動前最好先問過律師，也千萬別在相信包商的片面之詞，務必先查明對方是否有證。