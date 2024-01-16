北嶺地震30周年 南加開年已3震 當局示警應變

1994年北嶺大地震30周年，近期加州發生多起芮氏規模4以上地震，相關單位呼籲民眾做好準備。（取材自洛杉磯緊急管理局）

VVNG.com報導，南加州 近期地震 活躍，本月至15日止，已發生三次芮氏規模4.1或以上地震。最新一次是本月15日凌晨2時44分發生規模4.4地震，震央距離聖地牙哥 68哩處，深度5.9公里，從聖地牙哥到洛縣均有感。有關當局提醒民眾因應，即早準備應變。

此外，今年元旦在派洛斯福德斯牧場（Rancho Palos Verdes）以南11哩處發生芮氏規模4.1地震，本月5日，距離萊特伍德（Wrightwood）10哩處也發生規模4.2地震，當時不少Verizon客戶報告通訊中斷。

這些地震發生，適逢1994年北嶺地震（Northridge Earthquake）發生30周年，當時芮氏規模6.7地震，對聖地牙哥、陀洛克（Turlock）、拉斯維加斯（Las Vegas）和墨西哥（Mexico）等地造成嚴重破壞，57人死亡，損失達350億元。

加州州長緊急服務辦公室呼籲民眾未雨綢繆，該辦公室展示加州地震警報（Earthquake Warning California），該警報提供地震警報與資源，替民眾在下一次重大地震中做好準備。

相關單位敦促民眾參加地震警報系統，加州的MyHazards計畫提供有關當地風險和房屋保護相關資訊。iPhone和Android用戶可透過MyShake應用程式、內建Android地震警報和無限緊急警報（WEA）得到相關地震訊息。民眾可上網earthquake.ca.gov了解。