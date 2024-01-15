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社安金漲幅追不上通膨 退休生活變貴長者想打工

編譯胡立宗／綜合報導
社安金給付2024年的生活成本調整僅增加3.2%。（美聯社）
社安金給付2024年的生活成本調整僅增加3.2%。（美聯社）

退休長者在2024年面臨的經濟壓力會愈來愈大。除了社安金給付（Social Security Benefits）的漲幅跟不上通膨率，超過門檻的社安金給付還可能得繳稅，連聯邦醫療保險（Medicare）的月費都要漲，無怪乎許多長者打算重返職場，或是將高利率貸款換成條件更優者。

退休生活調查機構Atticus發現，依靠社會安全金退休給付的長者中，60%出現經濟困難，62%認為2024年社安金的生活成本調整增幅僅3.2%，不足以抵銷通貨膨脹率居高不下的生活費用。

因此，接受Atticus調查的人中， 40%說計畫重回職場，單身長者達47%說想找份工作貼補家用。

2024年的「生活成本調整」（COLA）年增3.2%，每個月多領59元。但2022年的增幅為5.9%，2023年更達8.7%，在通膨後勁未消之際，許多長者抱怨2024年COLA的增幅不夠，他們的生活壓力愈來愈大。

除了社安金給付，繳稅與聯邦醫保也是衝擊來源。長者聯盟（Senior Citizens League）的調查發現，領受社安金給付超過3年的人之中，26%的受調者說他們在2023年首度因為給付超過門檻而需要繳稅。聯盟指出，在2023年社安金給付大增的前提下，2023-2024年度要繳稅的人會更多，因為聯邦已經多年未曾調高過門檻了。

此外，聯邦醫保Medicare的Part B保險人，月費還會增加9.80元（6%），至174.70元，對於這些年長又失能的人來說，看病、醫病、拿藥的代價愈來愈高。

與上述情況相對的是，愈來愈多人期望在退休後能夠拿到社安金。蓋洛普最新民調顯示，53%的人期待領到全額退休給付，高於2010年時的37%，也高於2015年時的49%。

但是，可預見的未來則是，社安金可能2034年起就要減少20%，因為社會安全體系的財務狀況愈來愈糟，無法可施的情況下只能宣告破產並減額給付。

社安金 退休 聯邦醫療保險

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