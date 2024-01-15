加州部分人士今年可網路報稅 申報協助團體歡迎

2024年部分人士可採網路申報聯邦稅。（美聯社）

2023年度的聯邦稅申報期限為4月15日，國稅局 （IRS）近日宣布，為符合國會要求，將在稍晚推出免費線上報稅 的服務「Direct File」，不需安裝，透過網頁即可申報，英文與西語兩個版本，手機或桌機能上網就能報。

可用Direct File報稅已知的條件為：

「收入」適用W-2收入報表、來自社安金與鐵路退休福利、來自失業給付，或利息少於1500元者；

「抵扣」（Tax Credit）來自所得、小孩、撫養親屬者；

「減免」（Tax Deduction）來自標準減免、學貸利息與教育支出。

參加Direct File先導計畫的除了加州 ，還有亞利桑納、內華達等12個州，詳情可看國稅局的簡體中文說明，irs.gov/zh-hans/newsroom/irs-direct-file-update-free-secure-irs-run-electronic-filing-option-on-track-to-be-available-in-2024-as-a-limited-pilot。

舊金山標準報指出，在與多家報稅協助公司合作下，Direct File平台已經完成，但國稅局還未公布開放時間，以及適用資格的明確規定，想省事的納稅人還得等一等。不過，加州州稅早已可以透過加州稅務局（California Franchise Tax Board）網站申報，網址為ftb.ca.gov/file/index.html。

對於聯邦開放線上報稅，United Ways of California等稅務申報協助團體都表歡迎，認為納稅人可用的管道越來越多，也更方便省事。需要國稅局免費協助的，可以參考「義工所得稅援助」（VITA）與「老年人稅務諮詢 」（TCE）的繁體中文說明，網址為irs.gov/zh-hant/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers。