被控分屍華裔妻子李梅 兇嫌不認罪 李梅父母仍失蹤

李梅屍塊已經找到，但其父母的下落至今仍不明。（警方提供）

NBC 4電視台報導，被指控謀殺華裔妻子李梅（Mei Li，譯音）和其同住父母，並將李梅遺體分屍扔進恩西諾（Encino）垃圾桶的男子哈斯克爾（Samuel Bond Haskell），12日對指控並不認罪；目前他被勒令不得保釋，並於2月重返法庭，確定初步聽證會日期。

去年11月6日，有人報警在泰山納（Tarzana）房屋外發現裝有肢解屍體的袋子，警察趕到現場時，袋子卻已消失，隔天一位遊民 在恩西諾一垃圾箱發現裝有屍塊的袋子。警方上月初步認定屍塊為梅哈斯克爾（Mei Haskell），也就是李梅。

11月8日，一段影片將李梅與丈夫哈斯克爾連接起來。影片中顯示，一個人拿著一個大垃圾袋，從一輛白色特斯拉 轎車後車廂移入垃圾桶。幾小時後，警方在一家購物中心逮捕哈斯克爾，他被控謀殺李梅，李梅的母親王艷香（Yanxiang Wang，音譯），繼父李高山（Gaoshen Li，譯音）三人。

據悉，警方花很多時間檢查哈斯克爾位於泰山納的家，稱他們在那裡發現謀殺和可能分屍的證據。這對夫婦育有的三名就讀小學的小孩，被安置於保護性監護之下。

哈斯克爾12日在洛杉磯市中心福爾茲司法中心（Clara Shortridge Foltz justice center）出庭時，身穿一件防止自殺特殊的監獄 服，在提審過程中衣服脫落，以致赤裸上身。

根據I-Team去年11月報導，一群臨時工表示，哈斯克爾雇用他們從泰山納家中搬運垃圾，但在看到裡面有看起來像人體的東西後，他們將垃圾退回。「當我們拿起這些袋子時，我們可感覺出它們不是石頭」一名臨時工用西語說。

然而迄今為止，警方尚未發現更多遺骸。去年12月，李梅與其同居父母唯一親戚，李梅的舅舅王延慶（YanQing Wang，譯音）向NBC LA表示說：「我很困惑，新聞報導哈斯克爾被指控謀殺，但警方並未給我答案，我姊姊跟姊夫在哪裡」。