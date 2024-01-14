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胡佛專家：賴清德最大挑戰仍是兩岸關係

記者葛歆睿 / 綜合報導
祁凱立相信，中國國家主席習近平會希望儘早對當選總統賴清德表現出強硬立場，因此推測北京最快有可能下周就會採取一些行動或釋放信號。（祁凱立提供）
祁凱立相信，中國國家主席習近平會希望儘早對當選總統賴清德表現出強硬立場，因此推測北京最快有可能下周就會採取一些行動或釋放信號。（祁凱立提供）

史丹福大學胡佛研究院祁凱立博士（Dr. Kharis Templeman）在台灣觀戰2024選舉，他接受本報採訪時表示，民進黨賴蕭配的勝出，不會改變台美關係，賴清德已經透過擔任副總統與美國政界建立了熟悉度，當他成為總統以後，美台的合作關係將會延續；而中國方面一直以來無法與蔡英文合作，應該也不太可能與賴清德合作，因此可以預見過去八年的緊張氛圍將至少再延續四年。

祁凱立相信，中國國家主席習近平會希望儘早對當選總統賴清德表現出強硬立場，因此推測北京最快有可能下周就會採取一些行動或釋放信號，「我不知道有多大，當然他們不會發動戰爭。 但我們可能會看到中國對台灣使用軍事、經濟和外交壓力」。

祁凱立指出，賴清德上任後最大挑戰仍然是處理與對岸的關係，「他需要繼續走蔡英文過去八年小心翼翼的平衡之路。」他補充說，「蔡英文在這方面的能力和可靠性設定了非常高的標準，賴清德政府必須要達到這個標準。」

據祁凱立觀察，很多台灣選民今年投票熱情不高，「他們沒有被說服，選其中一個而不是另一個會改變台灣的命運」他說，「那些希望有所改變的人，或許就投給了柯文哲，正因為他即不是藍也不是綠，他說話不像一個普通的政客，選民們並不滿意，但他們不知道可以做什麼去讓改變發生。」

此外，祁凱立相信，賴清德當選，民進黨實現執政三連任，並不意味著中國和平統一台灣的希望徹底破滅。他指出，柯文哲和民眾黨作為台灣政治中可能的第三股勢力的出現，說明台灣可以有一個比民進黨對中國更友善的候選人。從選舉結果上看，60%選民投票下架民進黨，比四年前有所增加，民進黨在立法院的席位也減少了，不再控制多數。而國民黨立院席位增加，且仍然掌控大部分地方政府，如果四年後他們能夠推舉一個優秀的候選人，贏得年輕人和中間選民，那麼還是有競爭力的。（相關新聞見B3）

賴清德 民進黨 蔡英文

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