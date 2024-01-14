台灣總統大選結果 南加僑界不意外

Pablo Hann在台灣朋友的邀請下參加僑團開票夜活動（記者張庭瑜/攝影）

台灣總統大選結束，民進黨候選人賴清德 當選新總統，南加 僑界對於選舉結果多表示符合預期之中，但對於各自支持的候選人則看法不一。

台灣會館副董事長蔡漢成表示，過去有觀點認為，每八年更換執政黨是一種常態，但這次選舉卻打破了這種模式；儘管選票分布相當緊張，最終賴清德能夠超過500萬票，他認為這是選民做出的正確選擇。

他也提到，副總統候選人蕭美琴大使在美國取得的成就，為她在此次選舉中增添不少分數。蔡漢成認為，這次選舉的勝出，使得台灣可以繼續沿著蔡英文的路線前進，為台灣的未來發展創造良好的機會。

返台助選的國民黨 美國西南支部前主委、海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌表示，此次選戰國民黨發揮空前團結，選票大量回流，可惜台灣的選民結構已經是綠大於藍，尤其是中南部地區；慶幸的是立委部分國民黨成為國會最大黨，不讓民進黨一黨獨大，監督制衡。

謝宗煌強調，選後國民黨必然作重大改革及檢討，獨台或一中的路線，到底那個是國民黨應該走的方向，贏得選民的支持，重返執政。另外年輕人為何討厭國民黨，為何40歲以下的黨員不到5%，這是國民黨必須面對的嚴肅問題，也是國民黨未來生存發展的命脈。除了觀念必須改變革新，與時俱進，一部百年老機器不整修翻新，怎麼可能與年輕的民進黨及新興起的民眾黨相競爭對抗。

南加州選哲之友會公關顧問吳蓓瑤表示，儘管民眾黨在這次選舉中只獲得約300多萬票，未能達到理想中的目標，但並不等同於失敗。她強調，從柯文哲創立民眾黨至今僅四年時間，已迅速成長為台灣的第三大黨，這本身就是一個顯著的成就，也顯示了民眾黨對台灣政治的影響力。

吳蓓瑤說，雖然對選舉結果感到難過，但她對民眾黨的未來充滿希望。她相信，民眾黨將繼續發揮其在台灣政治中的監督作用，並對年輕一代及中間選民產生更大的影響。她強調，民眾黨已經成為一股不可忽視的政治力量，並將繼續對台灣的政治格局產生重要影響。

美國南加州華人社團聯合會榮譽主席、美中和平友善促進會會長的鹿強表示，他12日半夜看了看投票情況，大概預知選舉結果就去睡了。早上起來再次確認，對於賴清德當選沒有太大驚訝。他認為海峽兩岸至少在下個四年不會太平和安寧，賴清德如果繼續秉持這個台獨路線有可能導致兩岸擦槍走火。

他希望兩岸和平，能放下爭議，按照九二共識，兩岸人民互相往來，回到馬英九時代；那時候兩岸也沒有統一，但是能在共識下和平共處。