我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

好市多賣藍皮蛋 華人反應不一 價格高但營養差別恐不大

記者王若然／洛杉磯縣報導
好市多近日上新的藍皮雞蛋，讓不少消費者好奇。（記者王若然／攝影）
好市多近日上新的藍皮雞蛋，讓不少消費者好奇。（記者王若然／攝影）

近日，有不少民眾注意到加州好市多門店迎來新商品「藍皮雞蛋」。這種蛋相比其他雞蛋價格更貴，其包裝上更標榜「濃郁琥珀蛋黃」、「口感更棒」，讓人不禁好奇，這種蛋真的營養價值更高嗎？

南加州劉女士近日在位於阿蘇薩（Azusa）的好市多購買一盒藍皮雞蛋。劉女士介紹，這種蛋一盒18顆，售價6.69元。而隔壁的好市多自產Kirkland大號走地雞（cage free）雞蛋60顆10.29元，相比下這種藍皮蛋貴很多。

劉女士說，她剛走近冷凍櫃，就被這藍皮雞蛋的「顏值」所吸引。蛋殼顏色是那種藍綠的糖果色，很好看。這款雞蛋包裝上寫著「free range」，意思是戶外雞產的雞蛋，品質為A級別。

劉女士這是第一次看見藍皮雞蛋，從小到大她只吃過棕色和白色皮的雞蛋。出於好奇心，她買了一盒回家嚐鮮。沒想到一回家，她的母親還以為是鹹鴨蛋，也頓時覺得新鮮不已。

打開一顆藍皮蛋，劉女士立刻感覺到它的不一樣。她說，這種蛋相比之前購買的白皮和棕皮蛋，蛋黃顏色很深更鮮豔，並且蛋白更濃稠。不過，劉女士表示，這款雞蛋味道與普通雞蛋差別不大。

好市多近日上新的這款藍皮雞蛋，不少人好奇，其高昂的價格是否對得起更高營養價值？其實，目前並沒有確切研究顯示，藍皮雞蛋比其他蛋營養價值更高。

根據英國諾丁漢大學（University of Nottingham）的一項研究，藍皮雞蛋源於200至500年前，母雞基因的無害變異。也就是說，母雞產蛋的顏色，取決於母雞的種類。好市多的這款藍皮蛋，為Heirloom雞蛋，是從更傳統的母雞品種生產出來的蛋，多在小型家庭雞場繁殖生蛋，而非商品化大型雞種產下的蛋。蛋殼的顏色與雞蛋營養無關，那麼雞蛋的營養高低到底是什麼決定的？當前業界普遍認為，草飼和有機蛋相比其他雞蛋，更有營養。

目前市面上藍皮蛋的價格普遍較高，而好市多的這款藍皮蛋相較其他商家更加划算。例如Weee網站上的Happy Egg 12顆裝藍皮蛋售價7.99元，Instacart網站Vital Frams草飼12顆藍皮雞蛋售價9.99元。

對於藍皮雞蛋，不同消費者心中有不同的一把秤。有網友表示，過去五年一直是藍皮蛋的忠實「粉絲」，只吃藍皮蛋，很喜歡。也有民眾表示「每次看到就要囤的雞蛋，（用它）做出的蛋糕又香又黃，大讚。」不過也有民眾認為，藍皮蛋只是噱頭，價格貴，與其他雞蛋營養上差別不大，因此並不買單。

這款藍皮蛋18顆售價6.69元。（記者王若然／攝影）
這款藍皮蛋18顆售價6.69元。（記者王若然／攝影）

雞蛋 好市多 加州

上一則

迪士尼慶龍年 亞洲美食上菜

下一則

華人遭賊撬郵箱盜信用卡 告知銀行仍因洩個資被刷1.2萬

延伸閱讀

三大傳染病肆虐 藥店這麼做 熱銷藥有折扣

三大傳染病肆虐 藥店這麼做 熱銷藥有折扣
好市多深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

好市多深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
好市多美食廣場 傳添巨型巧克力餅乾

好市多美食廣場 傳添巨型巧克力餅乾
好市多美食廣場 傳巧克力餅乾取代吉拿棒

好市多美食廣場 傳巧克力餅乾取代吉拿棒
好市多美食廣場新添巧克力餅乾 吉拿棒出局

好市多美食廣場新添巧克力餅乾 吉拿棒出局

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金