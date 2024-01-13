好市多賣藍皮蛋 華人反應不一 價格高但營養差別恐不大

好市多近日上新的藍皮雞蛋，讓不少消費者好奇。（記者王若然／攝影）

近日，有不少民眾注意到加州好市多 門店迎來新商品「藍皮雞蛋 」。這種蛋相比其他雞蛋價格更貴，其包裝上更標榜「濃郁琥珀蛋黃」、「口感更棒」，讓人不禁好奇，這種蛋真的營養價值更高嗎？

南加州劉女士近日在位於阿蘇薩（Azusa）的好市多購買一盒藍皮雞蛋。劉女士介紹，這種蛋一盒18顆，售價6.69元。而隔壁的好市多自產Kirkland大號走地雞（cage free）雞蛋60顆10.29元，相比下這種藍皮蛋貴很多。

劉女士說，她剛走近冷凍櫃，就被這藍皮雞蛋的「顏值」所吸引。蛋殼顏色是那種藍綠的糖果色，很好看。這款雞蛋包裝上寫著「free range」，意思是戶外雞產的雞蛋，品質為A級別。

劉女士這是第一次看見藍皮雞蛋，從小到大她只吃過棕色和白色皮的雞蛋。出於好奇心，她買了一盒回家嚐鮮。沒想到一回家，她的母親還以為是鹹鴨蛋，也頓時覺得新鮮不已。

打開一顆藍皮蛋，劉女士立刻感覺到它的不一樣。她說，這種蛋相比之前購買的白皮和棕皮蛋，蛋黃顏色很深更鮮豔，並且蛋白更濃稠。不過，劉女士表示，這款雞蛋味道與普通雞蛋差別不大。

好市多近日上新的這款藍皮雞蛋，不少人好奇，其高昂的價格是否對得起更高營養價值？其實，目前並沒有確切研究顯示，藍皮雞蛋比其他蛋營養價值更高。

根據英國諾丁漢大學（University of Nottingham）的一項研究，藍皮雞蛋源於200至500年前，母雞基因的無害變異。也就是說，母雞產蛋的顏色，取決於母雞的種類。好市多的這款藍皮蛋，為Heirloom雞蛋，是從更傳統的母雞品種生產出來的蛋，多在小型家庭雞場繁殖生蛋，而非商品化大型雞種產下的蛋。蛋殼的顏色與雞蛋營養無關，那麼雞蛋的營養高低到底是什麼決定的？當前業界普遍認為，草飼和有機蛋相比其他雞蛋，更有營養。

目前市面上藍皮蛋的價格普遍較高，而好市多的這款藍皮蛋相較其他商家更加划算。例如Weee網站上的Happy Egg 12顆裝藍皮蛋售價7.99元，Instacart網站Vital Frams草飼12顆藍皮雞蛋售價9.99元。