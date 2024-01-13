華人遭賊撬郵箱盜信用卡 告知銀行仍因洩個資被刷1.2萬

陳先生郵件被竊導致信用卡遭盜刷後，為了防止類似情況再次發生，他為信箱加裝大鎖。（圖：陳先生提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）陳先生經歷一系列令人頭痛的信用卡 盜竊。首先，他裝有新信用卡的信件在2023年12月23日自家郵箱被盜；接著，在已通知銀行信用卡被偷的情況下，仍被盜刷近1萬2000元。後調查發現，原來是個資洩露，讓陳先生對這一系列事件感到既氣憤又無奈。

陳先生日前發現位於住宅附近的信箱被賊撬開，一封內含全新信用卡的信件遭竊取。當天下午，不法分子試圖修改與該信用卡關聯的電子郵件地址。在察覺到異常後，陳先生立即通知信用卡中心，但此時該卡已被盜刷20元。

不幸的是，這僅僅是事件的開始。信件被盜4天後，竊賊使用陳先生的個資試圖申請貸款 ，不過未能成功。事情在12月30日惡化，陳先生接到銀行來電，因為沒能立即接聽，等到他回撥銀行時，驚恐地發現竊賊已經用他的信用卡消費近1萬2000元，幾乎耗盡他的信用卡額度。

當陳先生向銀行詢問，為何在他報告信用卡丟失後，詐騙者仍能使用該卡進行消費，銀行起初對此並不了解；進一步調查後發現，竊賊利用陳先生的個資，在銀行開設新的線上帳戶。面對這一嚴重的身分盜用問題，銀行開始意識到問題嚴重性。

為恢復所有線上帳戶的使用權，陳先生使用公司郵件和手機號碼進行身分驗證後，他驚訝地發現，竊賊不僅消費大量金額，還將銀行帳戶與他在另一家銀行的支票帳戶連接，用後者償還信用卡約5000元卡債。

陳先生指出，與銀行溝通，取回帳號控制權的過程也是受罪。去年12月31日他與銀行通話長達5個小時，期間他不斷被轉接到不同部門和所謂的「負責人」，但沒有一位能解決問題，溝通和處理效率不高，一來一回陳先生的銀行帳戶被反覆關閉，讓他無法追蹤竊賊在Uber Eats和Target等地的消費紀錄。

陳先生強調他多次向銀行解釋這些交易紀錄對報警和進行進一步調查的重要性。然而，銀行方面的反應令他失望，對他的情況似乎不甚關心。在接下來的幾天裡，陳先生持續與銀行的多個部門對話，不斷嘗試重新獲得對帳戶的控制權。經過一系列繁瑣且耗時的溝通，他才終於取回。

溝通過程中，銀行人員稱，系統顯示陳先生提供的社安號（SSN），與銀行紀錄不符，需對他的帳戶進行額外調查。此外，陳先生還發現信用報告也有洩露問題，讓他必須通知信用報告機構Equifax和TransUnion凍結信用紀錄。

經歷這一連串遭遇，陳先生呼籲民眾對於保護信用紀錄與個資要更謹慎看待。他建議民眾在懷疑個資洩露時，可以考慮將信用紀錄檔案凍結，也就是「安全凍結」（Security Freeze），防止不法分子利用個人信息申請信用卡或進行其他金融交易。