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遇雪崩險遭活埋 華婦死裡逃生

洛杉磯訊
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7電視台畫面／Janet He）
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7電視台畫面／Janet He）

一對華裔夫婦近日在太浩湖（Lake Tahoe）滑雪時遇到雪崩，妻子被埋在大雪中動彈不得。千鈞一髮之際，一位陌生人救了她。而這場太浩湖雪崩慘劇，導致一人死亡、三人受傷。

根據ABC7電視台報導，這對夫婦分別為Joseph Lu與Janet He，10日（周三）在太浩湖Palisades地區滑雪，突然山上大片白雪滾落下來把Janet He沖走。Joseph Lu說，「我當時找不到妻子，一遍又一遍喊她的名字。當我意識到發生了雪崩，心理感到很害怕，我用滑雪杖划開附近積雪，著急尋找妻子。」這一切發生得太突然，前幾秒還在身旁的妻子，突然不見蹤影。

妻子Janet He說，雪崩來臨時，感覺整個路面帶著她往山底滑去。在被大雪埋住後，Janet He完全站不起身，因為壓在身上的雪很重，根本無法推開。Janet He的臉被埋在雪裡，幸運的是，當時戴著口罩，裡面有一些空氣。當時她儘量保持鎮靜，因為慌張會消耗更多氧氣。

Joseph Lu（右）、Janet He講述10日發生的驚心動魄的經歷。（AB...
Joseph Lu（右）、Janet He講述10日發生的驚心動魄的經歷。（ABC7電視台畫面）

被困之際，Janet He聽到上面有人對她喊話，「這是我這輩子聽過最好聽的聲音」。這位陌生人說「別擔心，我來救你」，並不斷挖開埋在Janet身上的積雪。在被救出後，Janet與這名救命恩人合影，並歡呼「我得救了，沒關係，我仍可以走路」。

Janet He與丈夫Joseph Lu隨後一起走下山，並沒有受傷，後來才意識到他們有多幸運。Joseph Lu說，「滑雪的風險一直都在，我們都知道。我們需要尊重大山，尊重其中潛在的危險。」他表示，經此一難，死裡逃生，更能感受到彼此的珍貴以及時間和生命的寶貴。

當天的雪崩發生在太浩湖Palisades KT-22雪道，高雪道海拔較高，屬於黑鑽級別；這次雪崩導致一名被加州灣區的66歲男子死亡，另有三人受傷。

眾人合力解救Janet He。（ABC7電視台畫面）
眾人合力解救Janet He。（ABC7電視台畫面）

加州 口罩 灣區

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