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洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

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洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

記者子為╱洛杉磯報導
每周從洛杉磯飛中國的航班已增至20航班。（圖╱記者子為製）
每周從洛杉磯飛中國的航班已增至20航班。（圖╱記者子為製）

自從2023年末以來，伴隨政策的放開，中美之間航班不斷增加。從2023年11月9日起，美國政府宣布中國航司可增至每周35個中美直航客運航班。目前，每周從洛杉磯飛中國的航班已增長至20班，目的地覆蓋北京、上海、深圳、廣州、廈門、成都。

在目前運營的洛杉磯飛國內的航班中，中國國際航空公司提供的選擇最多，共有四個航班，包括每周二從洛杉磯飛深圳的CA770、每周四、五從洛杉磯飛北京的CA984、每周日從洛杉磯飛北京的CA988，以及每周二、六經停洛杉磯飛北京的CA818。

此外，中國東方航空提供一個班號選擇，每周一、三、五、六、日從洛杉磯飛上海的MU586。中國南方航空公司提供一個班號選擇，每周一、三、五、六從洛杉磯飛廣州的CZ328。廈門航空提供一個航班選擇，每周二、四、日從洛杉磯飛廈門的MF830。

四川航空提供一個航班選擇，每周二、五從洛杉磯飛成都的3U3838。目前美國航空公司還沒有提供洛杉磯直飛中國的航班，但達美航空（Delta Airline）已經申請洛杉磯飛上海的航班，據悉會延遲至7月12日執行。

根據官方文件，目前所有航班的排班表會執行至3月30日。航班增加後，機票的價格也普遍開始下降。根據查詢，3月初洛杉磯到上海和廣州的直飛航班，往返價格均在9000人民幣（約1265美元）以下。

研究中美間機票的自媒體「北美票帝」表示，美方航司的增班計畫在3月底前預計不會有太大變動，但根據最近在舊金山進行的元首會晤，中美計畫在今年春季增加更多航班。

根據中國民航局發布的消息，2024年民航會加強國際合作，推進中美直航航班的大幅增加，同時推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利化水平，提升國際航班的出入境效率。

洛杉磯直飛中國航班班次表
洛杉磯直飛中國航班班次表

洛杉磯 達美航空 舊金山

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