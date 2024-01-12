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太浩湖雪崩死者 北加州66歲居民

編譯林思牧╱綜合報導

位於普萊賽縣(Placer County)的「帕利賽茲太浩滑雪勝地」(Palisades Tahoe Ski Resort)，10日上午發生雪崩，縣警局在調查後公布死者身分，66歲的齊德(Kenneth Kidd)是灣區馬連縣的居民。

普萊賽縣警局當天傍晚公布死者的姓名，但立即表示不會公布其他與死者相關的資訊。灣區的媒體詢問後，確認66歲的齊德是北灣馬連縣雷耶斯角(Point Reyes)的居民。太浩湖(Lake Tahoe)地區是美國西南部著名的滑雪勝地，加州內華達州的分界線畫過湖中間。

出事的滑雪場位於加州的奧林匹克谷(Olympic Valley)，非常靠近內華達州邊界。齊德在滑雪場北邊擁有一棟房子，顯然他事先已從灣區來到太浩湖享受滑雪之樂。帕利賽茲太浩滑雪勝地有許多條難易程度不同的滑雪道。雪崩是發生在KT-22雪道纜車登車處，這條雪道是屬於高難度，外號叫「母艦」(mother ship)。齊德會在這個地點出現，必然是滑雪技術相當好的人。

這條雪道10日那天是本季首度開放，上午9時纜車開始把滑雪人拉上高點，9時30分左右就發生這場意外，一共有四人被成堆的雪和雜物掩埋，齊德是其中唯一喪命的人，另外三人沒有大礙。11日早晨這條雪道延後開放，但不久後開始讓滑雪的人登上纜車。

雪崩發生時天上正落下雪花，一場風暴正在通過這個地區，但滑雪場經常在風雪中仍然開放，讓滑雪者享受銀白雪花世界。雪崩發生後，普萊賽縣警局與其他組織動員大約100名人手進行搜救，到下午1時30分，縣警局的史密斯警官(Dave Smith)宣布搜救行動完結，四名被掩埋的人全部找到。

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