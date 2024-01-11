雷傑納隆科學獎南加3華裔女生 致力醫學造福人類

雷傑納隆科學獎南加學者范李文。（圖：受訪者提供）

今年競爭雷傑納隆科學獎涵蓋的主題，從人工智慧 ／機器學習輔助，到偵測氣候變遷預防、野火、洪水到藥物發現等。南加州上榜的3位華裔女生，致力於醫學與健康，透過生物和機械工程研究為人類造福、為病患帶來希望。

雷傑納隆科學獎南加學者張恩悅。（圖：受訪者提供）

張恩悅（Jocelyn Zhang）介紹，量子點（QD）是早期癌症檢測 的重要工具。 然而，大多數量子點和目前的螢光材料不僅具有較高的金屬含量，而且還存在光致發光（PL）間歇性問題，從而導致不準確。她的研究重點關注矽量子點作為患者的可生物降解且無毒的選擇，並顯著提高穩定性並延長光致發光壽命，對於生物醫學研究、早期癌症檢測和體內癌症治療至關重要。

目前張恩悅透過提前申請已被麻省理工學院（MIT）錄取。她希望繼續在奈米技術領域進行研究，並希望透過研究解決世界上最迫切的挑戰。

范李文（Michelle Fan）介紹，目前醫學界還未滿足對治療粒線體功能障礙療法的迫切需求。她開發一種基於pH值的簡化高通量篩選流程，旨在識別能夠減少粒線體功能障礙的化合物，並成功識別三種新型化合物。這種新穎的篩選流程，為未來的藥物開發，提供一條充滿希望的途徑。目前她已申請28所大學，主修神經科學、認知科學或生物學。

雷傑納隆科學獎南加學者華凱林。（圖：受訪者提供）

華凱林（Katherine Hua）介紹，全球有2.53億人患有視力障礙。 他們大多依靠點字、白手杖、導盲犬等傳統輔助工具，缺乏多功能性和適應性。她的研究旨在利用人工智慧文字、物件辨識模型和超音波技術，創建有效的視力輔助工具。

華凱林在新冠疫情封鎖期間開始高中生活，當時無法進入任何實驗室，她在臥室裡每天花幾個小時修補機器並嘗試微控制器和感測器。透過對電腦視覺在輔助設備中的應用，進行廣泛線上研究。她發現可以透過將電腦視覺的文字和物件辨識演算法與硬體組件整合，為視障人士創建一種設備。