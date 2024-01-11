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洛縣新建公寓數10年最低 華人地區新案較多

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯縣2023年動工的市價公寓數量約8000套，為2012年以來的最低水平。 （記者趙健／攝影）
洛杉磯縣2023年動工的市價公寓數量約8000套，為2012年以來的最低水平。 （記者趙健／攝影）

最新數據顯示，2023年全年，洛杉磯縣動工的市場價公寓約8000套，為2012年來最低水平。專家分析，洛杉磯縣公寓開工數量劇減，主要受利率上升、租戶需求下降和新增房產轉讓稅影響；預計2025年後，洛杉磯縣公寓將再次出現短缺，利好房東。

根據房地產資訊網站CoStar Analytics數據， 2023年第四季，洛杉磯縣僅有約2000套公寓動土動工，全年的數量也只有8000套左右。此外，洛杉磯縣目前正在建設的公寓不到2萬4000套，低於去年初的2萬7000套。

據CoStar Analytics分析，未來幾個月，公寓樓的開工數量可能會繼續減少。這是利率上升的結果，融資成本的飆升，限制開發商的融資能力以及獲利空間。同時，去年租戶需求下降讓開發商對興建項目猶豫不決。

CoStar Analytics也表示，如果公寓建設繼續減緩，洛杉磯市場可能在2025年出現新公寓短缺情況，房東可能很快就能重新獲得相對於租戶的優勢地位。

南加州大學日前發布報告預測，未來幾年，南加州地區的租金將會在短暫放緩後開始上漲。報告指出，隨著新建公寓數量減少，租金上漲幅度很可能在2025年後增大。 高利率以及不斷上升的房屋管理成本，將為許多房產投資商設置困難，導致市場上的房源變得更加緊缺。

在華人聚集的聖蓋博谷地區，公寓建設熱度不減。CoStar Analytics數據顯示，截止2023年11月中旬，該地區共有2500套公寓正在建設中，已成為洛杉磯地區內僅次於洛杉磯市中心的熱門地。

對於大洛杉磯而言，新公寓的建設面臨的另一個障礙是，洛杉磯市自去年4月起實施的ULA法案（Measure United to House LA），對住宅和商業房地產交易徵收房地產轉讓稅。對任何超過500萬元的交易，賣家都須額外繳納4%的轉讓稅；對於任何超過1000萬元的房屋交易，則須額外繳納5.5%的轉讓稅。ULA法案增加開發商將公寓樓「變現」的成本。

洛杉磯 房地產 利率

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