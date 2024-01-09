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不到開價一半 前中國首富宗慶後 傳用2500萬買洛城豪宅

記者趙健／綜合報導
據報導，由希爾頓家族持有的一棟洛杉磯豪宅日前以2500萬美元的價格成交，買家與中國富豪有關聯。（視頻截圖）
據報導，由希爾頓家族持有的一棟洛杉磯豪宅日前以2500萬美元的價格成交，買家與中國富豪有關聯。（視頻截圖）

據地產網站Robb Report報導，由希爾頓家族持有的一棟位於洛杉磯市頂級社區的豪宅，日前以2500萬元售出，相較於原價低55%。報導中提到，買家與中國前首富宗慶後家族有關。

該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段，是一棟經過大幅改造的1930年代房屋。房產資料顯示，社交名流里克希爾頓(Rick Hilton)和凱西希爾頓(Kathy Hilton)夫婦於2015年購入此處房產，成交價930萬元，房屋距離他們的主要住所僅幾步之遙。

將該房產納入名下後，這對夫婦拆除原有結構，花費數年時間打造一座全新頂級豪宅。全新的宅邸於2021年竣工，是一棟融合古典與現代風格的純白色建築，由好萊塢Harrison公司設計，其室內裝修由Nicole Gordon工作室和凱西希爾頓合作完成。

新建豪宅最初於2021年9月上市，當時的標價高達5500萬元。然而，這座頂級豪宅的銷售不如預期，在市場上滯銷兩年多，期間經歷數次價格大幅下跌。在此期間，洛杉磯市備受爭議的豪宅稅和高利率，為市場帶來巨大打擊。2023年初，該房產的要價已經降至3950萬美元。

新年第一周，這座豪宅終於成功出售，以2500萬美元的現金成交。根據Robb Report報導，買家與中國億萬富豪宗慶後的家族有關。宗慶後是娃哈哈集團的創始人，在飲料業積累61億元財富，曾在2012年被富比士(Forbes)評為中國首富。不過此訊息未經該家族證實。

這座三層豪宅共有8間臥室和16間浴室。亮點設計包括舖有灰白色棋盤石地板的超長門廳、人字形硬木地板、嵌有黑色大理石壁爐的胡桃木鑲板圖書館，以及牛仔藍單色塗料的寬敞廚房。 樓上的主臥坐落在主屋建築的側翼中，配有陳列室壁櫥和大理石浴室。豪宅還設有地下室娛樂空間，配有吧台、葡萄酒室和設施齊全的餐飲廚房。後院包含一個矩形游泳池和水療中心，兩側是寬敞的池畔涼亭，配有休息室、客房套房和設施齊全的廚房。

地產紀錄顯示，1997年至2008年間，宗慶後家族在洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）擁有一棟相對樸素的莊園式住宅。

該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)
豪宅共有8間臥室和16間浴室。（視頻截圖）
豪宅共有8間臥室和16間浴室。（視頻截圖）
豪宅最初於2021年9月上市，當時的標價高達5500萬美元。（視頻截圖）
豪宅最初於2021年9月上市，當時的標價高達5500萬美元。（視頻截圖）

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