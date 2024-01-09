暴風雪擋不了興致 南加百人雪中派對

因暴風雪被困的人們，竟在暴風雪中辦起了一場狂歡派對。（受訪者提供）

美國文化強調樂觀的思维方式，人們傾向於看到機會和可能性，追求快樂和積極的體驗。1月6日，南加 華人在加州 巨象山（Mammoth Mountain）的滑雪之旅中，見識了一把真正的美式娛樂精神：因暴風雪 被困的人們，竟在暴風雪中辦起狂歡派對。

（視頻來源：Angel 記者趙健後製）

滑雪愛好者Angel和朋友們為這次滑雪之旅，提前準備數周時間，驅車行駛五個多小時才抵達滑雪勝地巨象山。原本精心安排的滑雪計畫，卻被突如其來的暴風雪天氣中斷。

Angel表示，當天下午大約兩時30分開始，突然狂風大作，暴雪肆虐，天色昏暗。他們很快被告知滑雪場緊急關閉，所有纜車停止運營。於是，數百名滑雪者被困在雪場的一個服務站。 「我們當時趕緊躲進室內，外面真的是太冷了！」

然而沒過多久，Angel就聽到服務站外響起動感的音樂聲。原來，被困的民眾竟在暴風雪中辦派對，上百人聚集在戶外狂歡。從Angel拍攝的影片中可以看出，儘管外面大雪紛飛，風勢猛烈，能見度極低，但在一個室外露台上，人們擠在一起，隨著音樂搖擺，氣氛十分熱鬧。這些人身上厚厚的滑雪服，絲毫沒有影響他們的舞姿和熱情，不少人甚至站在圍欄和桌子上，享受「風雪舞台」的感覺。

「我們都傻眼啦！畢竟外面的暴風雪大到路都看不清。」Angle說，但這些人在暴風雪中還能一邊喝酒一邊跳舞，好心情完全不受極端天氣影響。