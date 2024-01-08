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新冠、流感愈演愈烈 數據示警最糟情況恐還沒到

洛杉磯訊
專家建議，接種最新疫苗，可降低重症風險。（記者邵敏／攝影）
專家建議，接種最新疫苗，可降低重症風險。（記者邵敏／攝影）

冬季呼吸道疾病正在加州愈演愈烈，許多南加華人紛紛中招，有人症狀嚴重。專家認為，呼吸道疾病最糟糕的時期尚未到來。數據顯示，最近新冠、流感檢測結果陽性比率，以及入院患者病毒檢測呈陽性的人數正在顯著增加，工作場所因感染呼吸道病毒請假的員工數量也有所增加。

全國廢水數據（National wastewater data）顯示，今年冬天可能會出現，自2021年秋季Omicron新冠變種病毒爆發以來，呼吸道疾病感染人數最多的情況。專家示警，最壞的情況恐怕還沒來。

新冠、流感以及其他呼吸道疾病，已經對加州造成重創。好消息是，重症病患數字仍低於去年，當時醫院遭受新冠肺炎、流感和呼吸道合胞病毒（RSV）三重疫情困擾。

過去一個月，洛杉磯縣的新冠病毒和流感檢測結果呈陽性的比率一直在上升。截至12月30日的一周，洛縣檢測實驗室18%的檢測結果呈流感陽性，高於一個月前的10%；13.5%的新冠檢測呈陽性，高於一個月前的9.9%。長堤MemorialCare Miller兒童婦女醫院首席醫官Graham Tse表示，該院急診和住院部最近十分繁忙，三種主要感染病毒分別是流感、新冠和RSV，同時也發現許多其他一些冬季流行的呼吸道病毒。

專家指出，最近幾個月出現一種新現象，人們已感染新冠病毒，但快速檢測需要更長時間，才能測出陽性結果。過去，大部分人症狀出現一兩天後，通過快速檢測就能測出陽性。現在，陽性結果可能要在症狀出現後的第四天才會出現。而這種假陰性會讓人產生錯誤的安全感，認為沒有感染新冠，也沒有意識到已具傳染性。

檢測 流感 加州

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