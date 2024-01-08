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冷風暴來襲南加大熊湖下雪 寒冷天氣估持續到9日

記者楊青、朱敏梓／綜合報導
南加大熊湖受冷風暴影響開始降雪。（朱珠提供）
南加大熊湖受冷風暴影響開始降雪。（朱珠提供）

洛杉磯部分地區近日出現超强陣風和冰雪危險天氣，威脅範圍包括洛杉磯縣和橙縣，伴隨風暴來臨，南加山區也開始下雪，聖蓋博谷不少華人前往大熊湖玩雪。

南加大熊湖受冷風暴影響開始降雪。（朱珠提供）
南加大熊湖受冷風暴影響開始降雪。（朱珠提供）

當天和友人們一起往返大熊湖看雪的舞蹈教練朱珠表示，大熊湖已經下雪，山野到處看到白茫茫，她去的當天平地上最淺的雪沒過鞋面，深的則到小腿。

大熊湖下了雪，華人舞者高興得在雪地上跳舞。（朱珠提供）
大熊湖下了雪，華人舞者高興得在雪地上跳舞。（朱珠提供）

據她表示，滑雪和看雪的人都很多，帶孩子的家庭特別多，由於天氣寒冷，尤其靠近湖面和空曠地區，風很大，大家都全副武裝，不少人不得不到附近店家躲風取暖，但新年看雪，大家還是很開心，她們一幫舞蹈愛好者，有人高興得在雪地上跳舞。

降雪和降雨同時帶來溫度下降，南加州大部分地區本周末夜間氣溫大多在30多度和40多度之間，羚羊谷的溫度預計會下降到華氏20多度，寒冷的天氣模式可能會持續到周二。

南加大熊湖受冷風暴影響開始降雪，聖蓋博谷不少華人前往大熊湖玩雪。（朱珠提供）
南加大熊湖受冷風暴影響開始降雪，聖蓋博谷不少華人前往大熊湖玩雪。（朱珠提供）

此外，根據國家氣象局（NWS）最新消息，強風和降雨7日起襲擊南加州，對於海拔較高的地區來說，將會迎來降雪。在強風來襲下，洛杉磯市中心一處大樹7日被吹倒，導致上千戶居民停電。

NWS稱，7日晚，南加山區和山麓地帶的破壞性陣風，時速可達80哩，沿海地區的陣風可能達到每小時60哩。洛杉磯西北方向的Grapevine和Tejon Pass地區，7日晚將降下1至3吋雪，氣象官員對該地區發布冬季風暴警告。聖伯納汀諾縣（San Bernardino）山區7日也發布冬季天氣警告。

NWS表示，冷風暴將繼續給南加州大部分地區帶來破壞性的強風。寒冷的天氣可能會持續到9日，另一個稍弱的冷風暴可能會在10日後帶來強風以及小雨。

南加 洛杉磯 加州

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