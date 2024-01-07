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亞馬遜開店視頻驗證 一等就是一個月 華女抱怨效率差

記者邵敏／洛杉磯報導
華人多次郵件求助客服，但都沒有得到妥善處理。（受訪者提供）
華人多次郵件求助客服，但都沒有得到妥善處理。（受訪者提供）

亞馬遜網上購物已成為許多人生活不可或缺的一部分，不少華人商家看準商機，紛紛選擇在這個平台開網店。洛杉磯一位華人日前分享自己的開店經歷，也遇到辦事效率差的經驗，等待視頻身份驗證連結一個月，華人多次求助客服，得到的回答永遠都是：「我們會有人聯繫你。」

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民莫小貝，最近一段時間準備在亞馬遜平台開網店。按照平台流程，她先做了實名認證視頻，但就在上傳商品照片時，發現店鋪已被停用，莫小貝趕緊致電客服，對方指出需再做一次賣家視頻身分驗證，並表示會發送一個視頻連結。

視頻驗證約在11月13日下午2時，莫小貝當時打開連結，卻發現沒有工作人員在線，她再次檢查郵件時發現，原來約定的時間並非加州時間，而是山地時區（Mountain Time），「這是我的失誤，我自己當時沒看清楚。」

莫小貝馬上聯繫客服，要求對方再次發送視頻連結，一開始她耐心等待了兩周，但始終沒有收到，她不得不再次致電，「對方讓我繼續等待，說不清究竟需要等多久。」 接下來的一段時間，莫小貝說自己總共打了七八次電話，每次都讓她繼續等待，「漫長的等待過程讓我感覺非常離譜，不知道這是不是美國效率？簡直有些不可思議 。」

莫小貝嘗試各種途徑聯繫客服，包括打電話、發郵件等，但她說自己等到的回覆永遠都是「會有工作人員聯繫我」，但始終沒有人聯繫她。莫小貝描述自己與亞馬遜客服的電話通話，經常發生數次轉機的過程，「電話撥通後，對方說這件事情他無法解決，就轉到別的部門，但那個部門也說無法解決，就再轉給其他部門，連續轉接三、四個人後，最後告訴我繼續等待，真的非常無語，這麼簡單的事情，根本就找不到人解決。」

莫小貝先前在中國經商多年，她表示，兩地客服的辦事效率存在天壤之別，「類似事情如果發生在中國，我相信幾分種就可以發個連結處理完成，但對於亞馬遜來說，發送一個視頻連結會這麼難嗎？」莫小貝指出，自己的店鋪產品已在工廠生產完成，大量貨物等待入庫，但需要生成一個店鋪連結，商品才可以裝箱貼標，繼續下一步，「現在就因為缺少這個視頻驗證，我們所有人都要停下來，沒辦法繼續工作。」

在等待了漫長的一個月後，莫小貝告訴本報記者，她終於收到亞馬遜公司回覆，表示案件狀態已經更新，並在隨後的郵件中確定視頻驗證時間是12月18日。

華人在亞馬遜開網店，抱怨客服效率「低到不可思議」。（Unsplash.com）
華人在亞馬遜開網店，抱怨客服效率「低到不可思議」。（Unsplash.com）

亞馬遜 華人 洛杉磯

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