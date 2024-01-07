我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

華人亞馬遜電商帳戶遭盜 網店也被關

記者邵敏／洛杉磯報導
華人帳戶第一次被盜刷，顯示購買500元亞馬遜禮品卡。（受訪者提供）
華人帳戶第一次被盜刷，顯示購買500元亞馬遜禮品卡。（受訪者提供）

華人丁先生在亞馬遜平台上擁有一家店鋪，最近苦不堪言，綁定的銀行卡接連兩次被盜刷，導致帳戶關閉，經營的店鋪也被迫歇業；更讓他鬱悶的是，亞馬遜辦事效率不高，多個月來店鋪仍處關閉狀態，就連流動資金也被凍結，大量商品被扣亞馬遜倉庫，對此丁先生一籌莫展。

身為亞馬遜平台的店家之一，丁先生同時擁有買家、賣家兩個帳戶。買家帳戶綁定的信用卡第一次被盜刷，發生在去年8月5日，交易內容顯示對方購買500元亞馬遜禮品卡。丁先生表示，發現銀行卡被盜刷後，趕緊通知亞馬遜客服，當天他的買家、賣家帳戶同時被關閉，這也意味著店鋪被下架，無法正常經營。

根據丁先生的陳述，因為店鋪緊急關閉，銀行卡的流動資金營業額也被凍結在帳戶裡，無法取出。此後他申訴長達一個月左右，最後帳戶解凍，店鋪恢復正常營業，但讓丁先生沒有想到的是，兩個月後，同樣的事情再次發生，而這次店鋪關閉時間更長，恢復營業遙遙無期。

第二次銀行卡被盜刷發生在10月17日，同樣用於購買亞馬遜禮品卡，這次金額是400元。根據丁先生提供的訂單記錄，兩次被盜刷都顯示禮品卡被寄送至陌生的電子信箱，兩個郵箱地址看起來非常相似，很有可能是同一人或同個團夥所為。

面對類似情況，丁先生的買家、賣家帳戶再次被凍結，網上的店又被關。丁先生表示，他按照第一次的經驗再次發起申訴，但10月21日他收到亞馬遜郵件回覆，稱帳戶關閉，店鋪所有交易取消，並指出關於此事件，亞馬遜將不再回覆任何郵件。對於這樣的答案丁先生傻眼。他表示，帳戶裡還有1000元左右的流動資金尚未取出，大量待售商品也存在亞馬遜倉庫中，店說關就關，亞馬遜還表示不再受理回覆， 那他不知道怎麼辦。

對於亞馬遜客服處理事件的態度，丁先生非常不滿，他說對方態度蠻橫，對待賣家客戶態度冷冰冰，「我是整個事件的受害者，駭客侵入導致帳戶被盜刷、被關閉，亞馬遜又對我實施二次傷害 ，導致財產進一步損失，他們沒有任何歉意，從沒有主動提及我帳戶裡面的錢、貨物該如何處理。」

丁先生同時指出，第一次帳戶被盜解封後，他第一時間更改密碼，但沒多久就發生第二次被盜，「我懷疑，亞馬遜有員工將買家資料洩露給第三方， 否則怎麼能如此輕易盜用帳號？」截至12月18日，丁先生的帳戶凍結、店鋪被關已有兩個多月，丁先生說他現在很無助，只能嘗試通過各種方式繼續聯繫客服，希望事件能得到妥善解決。

本報記者嘗試聯繫亞馬遜客服，詢問此案，截稿前尚未得到回應。

帳戶連續被盜刷，兩次收卡郵箱地址非常相似。（受訪者提供）
帳戶連續被盜刷，兩次收卡郵箱地址非常相似。（受訪者提供）

亞馬遜 信用卡 華人

上一則

亞馬遜開店視頻驗證 一等就是一個月 華女抱怨效率差

延伸閱讀

華人亞馬遜帳戶遭盜 店鋪被關資金凍結 申訴無門

華人亞馬遜帳戶遭盜 店鋪被關資金凍結 申訴無門
美股最錢線/7巨頭開年慘 月來最長連跌

美股最錢線/7巨頭開年慘 月來最長連跌
美股最錢線/Prime廣告 將提高亞馬遜獲利

美股最錢線/Prime廣告 將提高亞馬遜獲利
TikTok有意將電商規模擴大成十倍 挑戰亞馬遜地盤

TikTok有意將電商規模擴大成十倍 挑戰亞馬遜地盤
亞馬遜會員影片明年起播廣告 去廣告版要額外付費

亞馬遜會員影片明年起播廣告 去廣告版要額外付費
禮品卡未用 可轉現金、轉售或捐公益

禮品卡未用 可轉現金、轉售或捐公益

熱門新聞

一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊