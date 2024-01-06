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上百暴徒搶洛縣麵包店 康普頓市年內2度百人團夥劫案

洛杉磯訊
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben's麵包和墨西哥食品店。（取材自KTLA 5）
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben's麵包和墨西哥食品店。（取材自KTLA 5）

洛縣康普頓市（Compton）的Ruben's麵包和墨西哥食品店（Ruben's Bakery & Mexican Food）在本周初遭到一群街頭暴徒洗劫，經整頓後於1月5日（周五）重新開業。

值得注意的是，去年4月16日，同樣是康普頓市，就曾發生大規模且人數超過百人的街頭占領（street takeover），隨後這群暴徒破門闖入一家小超市，搶走價值數千元的商品。換句話說，不到一年，該市已出現兩次超過百人的團夥搶劫。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

1月2日（周二）凌晨3點30分左右，一名司機故意倒車撞壞這家位於聖達菲大道北（N. Santa Fe Ave）2701號已有數十年歷史的商店前門，然後棄車逃跑。監控錄像拍到了大約100人闖入後洗劫商品的混亂場面。

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，其他嫌犯步行或乘車離開現場，警員到達時發現十字路口中央有一個垃圾桶著火。目前沒有人員傷亡報告，也沒有逮捕任何人。

店主拉米雷斯一家（the Ramirez family）表示，除了被搶走或損壞的商品和設備外，這群暴徒還給商店造成了數萬元的損失。

小魯本．拉米雷斯（Ruben Ramirez Jr.）說：「我們必須陳述事實—就連那些搶劫我們商店的人和參與過整個洛縣打砸搶的人都知道，我們的政府缺乏執行現有法律以保護所有家庭和所有企業的意願。」

他繼續說：「我們需要執法人員做好本職工作，並讓犯罪分子畏懼法律。如果你違反了法律，你將被追究責任並承擔後果。任何企業，無論身處哪個社區，都不該經歷我們現在正在經歷的事情。我們受夠了。」

儘管感到沮喪，拉米雷斯一家表示，他們希望重新開業，「再次滿足康普頓當地工薪家庭的需求，」並補充說，「這要歸功於他們的家人、朋友、工作人員和社區成員的支持，他們伸出援手，並願意以任何可能的方式提供幫助。」

小魯本．拉米雷斯補充說，「這只是部分重新開業，因為我們的商店需要幾周時間才能恢復全面運營。」

洛縣 洛杉磯 墨西哥

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