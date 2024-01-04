我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

亞裔翁錯踩油門當煞車連環撞 釀「詭異」車禍

記者王若然／聖蓋博市報導
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（圖：讀者提供）
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（圖：讀者提供）

近日，華人聚集的聖蓋博（San Gabriel）鬧市區發生了一起亞裔男疑似錯踩油門當煞車的「詭異」車禍，在靠近Valley大道與Del Mar Avenue交叉口的馬路上，一輛藍色SUV休旅車竟飛上一輛白色Toyota Prius，旁邊一棵大樹被撞斷。

視頻：讀者提供；後製：記者王若然

事發地點位於聖蓋博市最繁華的商業區，Valley大道與Del Mar Avenue交叉口的夏威夷超市前，時間為12月30日（周六）下午約1時20分。根據一位路人拍攝的畫面，一輛藍色休旅車兩個後輪子「踩」在白色Prius的前擋風玻璃上，兩輛車均有受損，附近有車玻璃碎片。

因事故那天是新年前夕，很多民眾出門採購，很多路人目睹了這怪異的一幕，紛紛猜測車禍起因。

聖蓋博市警局1月3日確認了這起車禍的發生。當班警員告訴本報，這起事故確實「不尋常」。藍色SUV的司機為亞裔男性長者，也是肇事者。

其實那天被撞的車子共有三輛，藍色SUV原本在夏威夷超市臨Del Mar大街的停車場，司機先是撞到了一輛停靠的銀色轎車，慌亂中又快速倒車撞向了後面的另一輛銀色轎車，之後又加速向前，撞向了停車場入口的一棵大樹後翻滾一圈，剛好砸在了當時正在路上等紅燈的白色Prius上。藍色SUV這才停下來。警員表示，三輛受害車的車主均為亞裔。

根據聖蓋博警局，在本次事故中，藍色SUV亞裔長者司機並未受酒精或者藥物影響。警員表示，事故原因很可能他本想踩煞車卻誤踩了油門。肇事後，亞裔長者受傷，被送往醫院救治。

另一段流傳在網上的視頻完整地記錄了事故發生的過程。當天下午1時23分，藍色SUV在停車場緩緩行進中，先是剮蹭了一輛停靠轎車的尾部，之後快速後退又撞上另一輛找車位的轎車，並將車門撞扁；接著又加速向前撞上了一棵樹後，旋轉360度「爬」上了路上等紅燈的白色轎車，瞬間又將該轎車的後車門撞出凹陷。當時停車場上的一群目擊者全都愣住了，一動不動。

近幾年，踩油門當煞車造成的事故不絕於耳。例如2022年10月10日，一名74歲的老嫗停車時誤把油門踏板當成煞車踩，衝入聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）的一家超市，致使七人受傷。同年3月，聖蓋博市餐廳「越南餐室」被一輛車撞破牆壁，也是因司機誤把油門當做煞車。

據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據，每年約有1萬6000起交通事故皆因踩油門當煞車，平均每日44起。在這些事故中，20歲以下和65歲以上的司機人數是其餘年齡層的4倍。

SUV 亞裔 聖蓋博

上一則

3嫌疑跟蹤 河濱華婦家門口被搶受傷

延伸閱讀

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍
跨年夜 轎車衝撞中城賓州車站人群 9傷含2警

跨年夜 轎車衝撞中城賓州車站人群 9傷含2警
聖蓋博市更新信號燈 部分街道交通受影響

聖蓋博市更新信號燈 部分街道交通受影響
華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪

華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪
北海道巴士與轎車相撞 9人送醫治療 包括中國人

北海道巴士與轎車相撞 9人送醫治療 包括中國人
「我們單挑吧」 2車碰撞爆衝突 男被刺濺血

「我們單挑吧」 2車碰撞爆衝突 男被刺濺血

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍