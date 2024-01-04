好市多暴力打劫華女 搶匪兄弟檔落網
洛杉磯縣警局2日發布消息，逮捕了工業市（city of Industry）好市多（Costco）停車場搶劫案的兩名兄弟檔嫌犯。由於歹徒作案手法殘暴，受害人又是華女，當時華人社區和整個洛杉磯縣都相當震撼。
11月26日，一名華裔女子在工業市好市多停車場被搶劫。在搶劫過程中，女子掙扎反抗，但被搶匪拖拽數米，臉部也被拳打。受害女子的臉部骨折、擦傷和頭皮撕裂，被送往醫院救治。
事發當天，37歲的女受害人正與好友將採購的物品裝入汽車後備箱，突然一輛SUV休旅車極速駛來，車內一嫌犯搶奪她的錢包。在抵抗過程中，女子遭到暴力攻擊並被拖行至漢諾威路（Hanover Road），過程全被監控錄下。
該案發生後，洛杉磯縣警局重案處（LA Sheriff’s Department Major Crimes Bureau）全面調查，鎖定了該案的嫌疑人，34歲的Andrew Morrison及其哥哥38歲的David Morrison。
12月28日，洛杉磯縣警局重案處警員對鑽石吧（Diamond Bar）某住宅進行了搜索，並逮捕了兩名犯罪嫌疑人。在搜查的過程中，警方獲取了大量犯罪證據，包括受害女子的個人財物。兩名嫌犯後被以涉嫌搶劫罪拘押在洛縣警局工業市分局，保釋金為50萬元。
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