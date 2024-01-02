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洛時精選／加州AI立法 阻力重重

編譯陳盈霖／綜合報導
人工智慧議題是2024年加州議會將應對的問題。圖為參與數月前罷工的SAG-AFTRA洛杉磯分會長龍祖蒂(Jodi Long)。（美聯社）
人工智慧議題是2024年加州議會將應對的問題。圖為參與數月前罷工的SAG-AFTRA洛杉磯分會長龍祖蒂(Jodi Long)。（美聯社）

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）數月前舉行罷工，談判重點包括人工智慧AI）潛在威脅，該工會並非唯一試圖限制AI威脅的組織。隨著加州州長紐森（Gavin Newsom）在2023年9月簽署一項關於人工智慧行政命令，加州立法者提出一系列立法，為2024年加強這方面監管奠定基礎。

其中一些提案偏重保護工人、打擊可能導致性別和種族偏見的人工智慧系統，且制定新要求，防止人工智慧被濫用於網路犯罪、武器開發等。然而，這些法案恐面臨微軟、臉書、谷歌等科技公司巨款遊說，這些巨頭去年成功阻止州政府計畫推出的幾項人工智慧法案。

人工智慧存在幾十年，然隨著科技發展，這項科技引發「是否會取代許多工作、助長錯誤訊息傳播，甚至導致人類滅絕」等疑慮。立法者試圖監管時，也正了解這項技術的運作模式。

由蘋果、谷歌和亞馬遜等多家公司組成的TechNet貿易組織在網站上指出，政策制定者應避免「全面禁止人工智慧、機器學習或其他形式的自動化決策，且不應強迫人工智慧開發人員公開分享專有資訊」。

去年9月，加州眾議員卡爾拉（Ash Kalra）提出立法，替演員、配音藝術家和其他工作人員提供一種方法，這些合同允許工作室和其他公司使用人工智慧對他們聲音、面部和身體進行數位複製（digital clone）。卡爾拉表示，目前沒有計畫擱置該法案，該法並得到SAG-AFTRA支持。

拜登總統去年10月簽署一項關於人工智慧行政命令。SAG-AFTRA全國執行主席兼談判代表艾瑞藍（Duncan Crabtree-Ireland）表示，州和聯邦立法者即時監管人工智慧非常重要。

工人保護只是加州立法者2024年試圖解決的人工智慧問題之一。

舊金山民主黨籍參議員威善高（Scott Wiener）去年9月提出「人工智慧安全法」（Safety in Artificial Intelligence Act）。該法旨在解決人工智慧帶來的最大風險，包括AI技術在化學武器和核武器、選舉干擾和其他方面的潛在濫用。他說，「若你不搶先一步，可能就太晚了，我們應該在問題出現前建立廣泛的監管系統」。

立法者也擔心人工智慧系統犯錯，導致種族和性別相關不平等待遇。由於使用哪些數據訓練電腦系統，演算法可能會放大性別和種族偏見。例如路透社2018年報導，亞馬遜廢除一款人工智慧招募工具，因電腦模型接受大部分男性履歷，明顯出現對女性的偏見。

人工智慧立法並不容易，試圖弄清楚人工智慧潛在風險方面，應優先考慮哪些問題，將是政治家在2024年面臨的另一挑戰。（本報導譯自洛杉磯時報）

人工智慧 加州 AI

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