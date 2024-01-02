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世界日報攜手洛杉磯時報 周周推精選

編譯陳盈霖／綜合報導
世界日報與洛杉磯時報（Los Angeles Times）即日起展開內容合作，世界日報每周將精選譯刊洛杉磯時報文章，分享其對社區事件的觀察與看法。（本報資料照）
世界日報與洛杉磯時報（Los Angeles Times）即日起展開內容合作，世界日報每周將精選譯刊洛杉磯時報文章，分享其對社區事件的觀察與看法。（本報資料照）

世界日報從今（2）日起，與洛杉磯在地最大報業洛杉磯時報（Los Angeles Times）合作，每周將精選洛杉磯時報文章，翻譯成中文，提供給世報讀者閱讀。

洛杉磯時報也在今日宣布此合作案，該報指出，除了與華文社區最大的世界日報（World Journal）合作之外，同時和韓國日報（the Korea Daily）和越南語的（Nguoi Viet Daily News）日報簽訂內容許可協議。自本月開始，這三家媒體能在洛杉磯時報每周的印刷和數位版本上選擇、翻譯和出版其刊登的內容。

洛杉磯時報社區參與編輯Anh B. Do說：「很高興能與這些知名出版業者合作，讓他們讀者更容易理解我們對不同主題一系列相關報導。」他說，移民社區的報紙，特別是那些以母語出版的媒體，在美國社會占有特殊地位，每份報紙都與其受眾者有深厚聯繫。透過這項協議，這些媒體將能發表洛杉磯時報關於亞裔感興趣話題的相關報導，包括醫療健保、高等教育、經濟、移民和住房等。

根據丕優研究中心（Pew Research Center）數據，加州在國外出生移民的數量占全美之冠，大多數是有色人種，其中34%為亞裔。報導洛杉磯和加州西裔、非裔、亞裔和其他僑民社區相關的故事，亦是洛杉磯時報重要的新聞使命之一。

世界日報是全美最大中文報業集團，總部位於紐約，在洛杉磯與舊金山設有分社。韓國日報是全美最大韓文報紙，總部位於洛杉磯，在美國和加拿大設有辦公室。Nguoi Viet Daily News是越南語最大報紙，總部位於橙縣。這三份媒體均於1970年代，在美國獨立創辦。

洛杉磯 亞裔 移民

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