樂儀隊、騎術隊表演 為花車遊行增添魅力

整齊威嚴的軍號樂隊。（記者朱敏梓／攝影）

在本屆巴沙迪那玫瑰花車遊行中，除了造型各異、耀眼吸睛的花車之外，23支樂儀隊和18支技藝出眾的騎術隊帶來了精采表演，為玫瑰花車遊行增添了多樣風景。

（視頻：記者朱敏梓／拍攝製作）

今年的樂儀隊陣容強大，來自全美和國外的樂儀隊，包括遊行樂隊、鼓樂隊、軍號樂隊、銅管樂隊、打擊樂隊以及風琴樂隊等奏響不同風格的曲目，充分體現本次遊行主題「慶祝音樂世界-通用語言」，將音樂當做一種語言，將不同文化和信仰的人們連結在一起。

來自威斯康辛的樂儀隊成員們身著紅色服裝、頭戴紅色羽毛。（記者朱敏梓／攝影）

各大高校和軍隊派出的行進樂隊，用整齊的步伐、變化的隊型、嘹亮的鼓樂聲等帶來了精彩的表演。除了巴沙迪那學院玫瑰榮譽樂儀隊（PCC Roses Honor Band）、洛杉磯聯合學區榮譽軍樂團（All District Honor Marching Band）等長期參與，還有多支是首次亮相就驚艷全場的隊伍。

來自佛州的Niceville高中的「鷹之傲」樂儀隊(Eagle Pride Marching Band)在美國東南部享有聲譽，這個單位由七個樂團組成，包括四個音樂會樂隊和兩個爵士樂 隊，樂隊成員身著栗色和黑色夾克，演出高品質的傳統音樂，是第三次參加玫瑰花車遊行。年年不缺席的巴沙迪那學院玫瑰榮譽樂儀隊派出約230名成員，他們頭戴白羽高帽，身著紅色上裝和白色長褲，氣宇軒昂，氣場十足。

The Westlake Band樂儀隊。（記者朱敏梓／攝影）

一些異域風情的樂儀隊引起了觀眾們激動的歡呼聲，將氣氛推向高潮。來自中美洲的哥斯大黎加(Costa Rica)Zarcero樂儀隊陣容龐大，308名成員身著傳統民族服飾，帶來了薩爾薩舞、梅倫格舞、坎比亞舞和拉丁流派的多種曲目，精心編排的舞蹈動作引來民眾陣陣歡呼。來自夏威夷 的軍樂團Na Koa Ali'i則身著夏威夷特色草裙，頭戴花環，用木鼓等樂器奏響了波利尼西亞音樂。

軍警騎手們和民眾揮手互動。（記者朱敏梓／攝影）