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海濱煙花、音樂美食派對… 南加多場跨年倒數迎2024

記者朱敏梓／洛杉磯報導
洛杉磯多場跨年慶祝活動供民眾選擇。（取材自upslash)
洛杉磯多場跨年慶祝活動供民眾選擇。（取材自upslash)

新年將至，南加州各地紛紛舉辦慶祝活動，有音樂、美食盡享的盛大派對，有海邊的絢爛煙花，有適合全家觀賞的動物園燈光秀及倒數秀等至少6場大型跨年活動，為民眾提供了多個慶祝跨年夜的選擇。

洛杉磯大公園新年倒數慶典（Gloria Molina Grand Park's NYELA）

作為西海岸最大的免費跨年夜活動，每年都吸引大批居民聚集慶祝新年。來賓可以在兩個音樂舞台上跳舞迎接新年，同時享受30多種美食、沉浸式藝術裝置體驗和各種適合家庭的活動。洛杉磯大公園新年倒數活動環繞市政廳、音樂廳和The Broad博物館，在午夜時，3D倒數投影映射在洛杉磯市政廳大樓上，所有人一起享受這個特別時刻。免費活動於晚上 8 點開始。

洛杉磯動物園家庭跨年夜（L.A. Zoo Lights Family New Year's Eve）

這是一場全家人無需熬夜即可享受跨年夜氛圍的慶祝活動。慶祝活動包括洛杉磯動物園燈光秀、帶有甜點的自助晚餐、氣泡酒或蘋果酒的新年祝酒、舞蹈以及時代廣場跨年落球儀式現場直播。該活動從下午6點開始至晚上10點。成人票價為90元，2至17歲兒童票價為75元。

好萊塢環球影城跨年夜（EVE at Universal Studios Hollywood）

跨年夜當然少不了好萊塢環球影城，在12月31日的夜晚，這裡將舉行一場狂歡派對，直至凌晨兩點。遊客們可以在這場盛大的派對中享受熱鬧的跨年氣氛、跨年倒數、華麗的煙火秀，迎接嶄新的2024年。迪士尼樂園和樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）也將舉辦新年前夕慶祝活動。

長堤海濱煙火（Fireworks on the Waterfront）

長堤（Long Beach）的天空將被兩場免費煙火表演照亮，一場於晚上9點開始，另一個是在午夜。在欣賞煙花的同時，周邊還有諸多商店、酒吧、餐館，可以和家人與好友一起慶祝新年，還可以參加僅限成人的瑪麗皇后號(Queen Mary) 郵輪派對。

洛杉磯瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）煙火秀

與長堤相同，瑪利那岱瑞也將在跨年夜舉行兩場免費煙火秀，分別是晚上9點和午夜12點兩場，此外，晚上7點開始的Glow Party，DJ打碟、彩繪、美食餐車燈應有盡有。

富樂頓除夕慶祝活動（Fullerton's New Year's Eve Celebration）

富樂頓市將再次在富樂頓市中心舉辦免費、適合家庭的新年前夕活動，活動將提供美食、音樂、兒童遊戲和午夜煙火表演。

洛杉磯 長堤 動物園

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